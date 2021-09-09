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長輩接種第2劑AZ疫苗 彰縣造冊施打免預約

中央社 / 彰化9日電

彰化縣長王惠美今天指出，衛生局已幫縣內65歲以上第1劑接種AZ疫苗間隔10週以上長輩造冊，村里長後天起會發通知單給符合資格的5萬多名長輩，請長輩依通知單前往接種疫苗。

彰化縣疫情災害應變中心今天下午開記者會，說明在新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例後的因應作為，王惠美也在記者會上宣布，縣內65歲以上已接種英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，且間隔10週以上的長輩，縣府都已經造冊，長輩們不用上網預約。

彰化縣衛生局長葉彥伯則說，縣內65歲以上已接種AZ疫苗且間隔10週以上的長者有5萬1869人，縣府都已造冊完畢，村里長從後天起會發放通知單給長輩，拿到通知單的長輩，預計在9月15日到25日接種第2劑的AZ疫苗。

葉彥伯指出，這次中央配發疫苗時有把符合資格可打第2劑AZ疫苗的長輩們計算進去，縣府直接幫長輩們造冊，也呼籲依通知單上的時間及地點前往接種疫苗，至於已打一劑莫德納（Moderna）疫苗的65歲以上長者，未來如果中央撥發數量充足，衛生局也會以造冊方式施打，讓長輩們免預約也有疫苗可打。

根據彰化縣衛生局的統計資料，彰化縣內18歲以上有107萬4165人，已接種COVID-19疫苗的有53萬2958人，接種率約為49%。

AZ疫苗 衛生局

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