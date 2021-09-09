鳥嘴潭工程缺失一籮筐 地方告發中央最高罰1850萬元

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖工程，挖到1500噸一級致癌物石棉瓦和篩下物，且遭議員反映施工揚塵空汙嚴重，環保局為此執行聯合稽查，發現除了空汙，還有水汙染、廢棄物處置等問題，將依法告發施工管理單位水利署中水局，最高可裁罰達1850萬元。

縣府指出，中央規劃鳥嘴潭人工湖列入前瞻計畫投入200億元建設，完工後提供彰化及南投25萬噸民生用水，但去年施工中挖出大量石棉瓦約150公噸，連同篩下土石共1500噸，近期議員更反映鳥嘴潭工區揚塵空汙嚴重，要求加強稽查管制。

南投縣環保局為此執行跨科室聯合稽查，由副局長林隆儒帶隊進入鳥嘴潭人工湖工區查核各項環境汙染防制措施，稽查後發現施工缺失一籮筐，不僅空汙，廢水、廢棄物處置等均有問題亟待改善，依法告發將裁處管理單位水利署中區水資源局。

環保局表示，經查核現場洗車台、出入口周邊、工區內車行路徑、土石物料堆置區等多未符合營建工程空氣汙染防制設施管理辦法規定，已違反「空氣汙染防制法」第23條規定，依法告發可裁罰2萬至100萬元。

而現場洗車台沉砂池功能不足，洗車廢水未經有效沉澱即排入地面水體，違反「水汙染防治法」第18條，以及「水汙染防治措施及檢測申報管理辦法」第10條規定，依法告發併予可裁處2萬至600萬元。

此外，鳥嘴潭工區西側出入口及洗車台出口道路明顯泥濘髒汙，違反「廢棄物清理法」第27條第1項規定可處6000至12000元，且工區廢棄物貯存逾每月5日仍未定期上網申報，違反「廢清法」第31條第1項規定可處6萬至1000萬元。

另，工區內設有土石碎解洗選區，經查原環境影響說明書件核定內容，並未述明將於工區設置碎解洗選區及附屬設備，而該設備為原環評未核定的設施，且有增加環境汙染負荷及負面影響，違反「環境影響評估法」第16條規定可裁處30萬至150萬元，且屆期未改善，得按日連續罰，唯該案環評審查屬中央環保署權責。

環保局表示，「環評法」部分將函請環保署本權責妥處，並建請將其納入水利署最近提報「環境影響差異分析報告書」內容加以審查其對環境之影響評估；其餘缺失違規行為待施工管理單位陳述意見，及現場屋然強度，再評估裁罰金額，最高開罰可達1850萬元。

環保局長方信雄表示，有關工區挖出的石綿篩下物，已另案採樣進行檢驗，籲請請中水局現階段請廠商暫停移動，並暫停再利用行為。並針對鳥嘴潭工區進行全區調查，釐清是否還有未發現之石綿廢棄物，以利後續妥善清理，保障供水安全。