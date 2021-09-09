彰縣紅龍果年度評鑑競賽 青農包辦紅肉和白肉冠軍

彰化縣二林鎮紅龍果種植面積約400公頃，名列全國第一，今天二林鎮農會舉辦彰化縣紅龍果評鑑競賽，只有外觀受6月到7月間歇性大雨影響，「沒那麼漂亮」，重量和糖度不減，七年級的青農陳致嘉和周弘恩分獲紅肉種、白肉種紅龍果冠軍。

全縣優質紅龍果評鑑競賽，參賽者必須符合在縣內合法土地自行栽植生產且取得「三章一Q」標章，共有紅肉55組，白肉45組競爭，評鑑選出兩組各一名冠軍、兩名亞軍、三名季軍和5名優勝。

評審委員同時也是屏科大熱帶農業暨國際合作研究所教師高德錚表示，原本擔心今年6月到7月經常下雨會影響紅龍果品質，今天參賽的果實僅有表皮一些損傷，糖度高、重量夠，品質都不受影響都相當好，令人驚喜。

二林鎮農會整理評鑑結果，今年得獎的紅肉紅龍果最高糖度24.6度，白肉紅龍果22.1度，一般而言，16度就很甜，紅龍果可以說是「甜到不行」；在重量方面，滿分的紅龍果每顆要達到750公克，得獎的都達標。

二林鎮農會表示，紅龍果是仙人掌科的熱帶水果，盛產季節5月至10月，鎮農會禮聘專家從外觀、重量、風味、口感及甜度加以評鑑，藉此讓縣內果農在比賽過程中有互相學習的機會，提升紅龍果的品質，值得欣喜的是，今年紅肉組和白肉組的冠軍都是介於31歲至35歲的青農。