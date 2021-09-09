經費不足 台中壘球園區燈柱20盞燈竟只能裝兩盞

台中外埔國際壘球運動園區原預計年底就要完工，但整體經費不足，加上原物料上漲，工程品質不如預期，中市議員施志昌今天會勘表示，例如一座燈柱應有20盞燈，但現在只能裝設兩盞，他要求台中市府儘速追加補足。

施志昌表示，當初外埔國際壘球園區預計經費約為2.5億，在立法院副院長蔡其昌爭取下，中央核定總經費兩億，中央補助1.2億，市府須自籌8000萬，去年開工後，遇到原物料上漲，導致工程成本增加，如一座燈柱應有20盞燈，但現在只能裝設兩盞。雖此次台中市政府臨時會欲追加6000萬，但加上原物料上漲，預估短缺經費達一億元左右，他要求儘速追加補足。

施志昌表示，外埔鐵山營區荒廢多年，前台中市長林佳龍時期有了外埔國際壘球運動園區的構想，當時粗估的經費約為2.5億，在立法院副院長蔡其昌努力下，從中央爭取到外埔國際壘球運動園區計畫，總經費兩億，中央補助1.2億，地方自籌8000萬，設置一座具國際賽事標準的主場地，搭配簡易球場、風雨休憩空間及周邊綠美化與步道等等，成為一個結合運動、休閒、遊憩的運動園區。

施志昌指出，自中央核定計畫與經費後，去年7月已開工，到遇到國際原物料上漲，衝擊建設成本，直到此次臨時會追加減預算，才提出追加6000萬經費，但實際預估有一億缺口，仍短少4000萬。