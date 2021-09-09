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經費不足 台中壘球園區燈柱20盞燈竟只能裝兩盞
台中外埔國際壘球運動園區原預計年底就要完工，但整體經費不足，加上原物料上漲，工程品質不如預期，中市議員施志昌今天會勘表示，例如一座燈柱應有20盞燈，但現在只能裝設兩盞，他要求台中市府儘速追加補足。
施志昌表示，當初外埔國際壘球園區預計經費約為2.5億，在立法院副院長蔡其昌爭取下，中央核定總經費兩億，中央補助1.2億，市府須自籌8000萬，去年開工後，遇到原物料上漲，導致工程成本增加，如一座燈柱應有20盞燈，但現在只能裝設兩盞。雖此次台中市政府臨時會欲追加6000萬，但加上原物料上漲，預估短缺經費達一億元左右，他要求儘速追加補足。
施志昌表示，外埔鐵山營區荒廢多年，前台中市長林佳龍時期有了外埔國際壘球運動園區的構想，當時粗估的經費約為2.5億，在立法院副院長蔡其昌努力下，從中央爭取到外埔國際壘球運動園區計畫，總經費兩億，中央補助1.2億，地方自籌8000萬，設置一座具國際賽事標準的主場地，搭配簡易球場、風雨休憩空間及周邊綠美化與步道等等，成為一個結合運動、休閒、遊憩的運動園區。
施志昌指出，自中央核定計畫與經費後，去年7月已開工，到遇到國際原物料上漲，衝擊建設成本，直到此次臨時會追加減預算，才提出追加6000萬經費，但實際預估有一億缺口，仍短少4000萬。
施志昌表示，他幾次在議會質詢時請中市府要注意原物料上漲可能為市府工程帶來影響，今年5月，蔡其昌副院長也到壘球園區會勘反映此事，但預算仍編列不足，當初市府也承諾地方會退縮圍牆、設置風雨休憩空間與步道，也因為預算不足全數跳票。
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