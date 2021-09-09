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防疫優先 客庄盛事「國姓搶成功」20年來首次停辦

中央社 / 南投縣9日電

國姓鄉客庄盛事「國姓搶成功」因考量疫情宣布今年停辦，這是自2001年首次開辦以來第一次為配合防疫停辦。另外，國姓咖啡節也停辦，國姓鄉長丘埔生無奈地說，防疫優先。

「客庄12大節慶」之一的「國姓搶成功」是南投縣國姓鄉年度盛事，往年多在11月舉行，面對近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，及新北市某幼兒園發生最早在印度發現的Delta變種病毒群聚感染，國姓鄉公所決定，原規劃11月登場的系列活動停辦。

鄉公所今天表示，往年「國姓搶成功」活動約吸引3000人參加、觀賽，遠超過現行室外集會活動人數上限，且推戰船競技屬高張力活動，參賽者很難戴著口罩，加上相關作業現在就必須著手準備，但面對疫情不確定性，只好宣布停辦，另外咖啡烘焙賽及展售一併停辦。

九二一地震重創國姓鄉，震後為振奮鄉親士氣、告慰罹難者，創辦第一屆「國姓搶成功」活動，隨著知名度越來越高，每年都吸引數千人來感受客庄氣氛，系列活動包含推船競賽、客家歌曲比賽、祈福踩街等，開辦20年來第一次為配合防疫停辦，丘埔生無奈地說，防疫優先，只好做出如此決定。

另外，往年10月登場的「南投世界茶業博覽會」，南投縣長林明溱昨天也親自宣布停辦，林明溱表示，南投茶博會自2010年開辦至今邁入第12年，考量疫情、變種病毒威脅、遊客來自各地及國外、試喝品茗需脫口罩等因素，只好停辦，蓄積能量明年視狀況擴大辦理。

疫情 口罩

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