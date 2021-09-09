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台電彰化雲端資料中心動土 看好在地自產能源力

中央社 / 彰化9日電

台電彰化雲端資料中心今天舉行動土儀式，經濟部次長曾文生指出，彰化縣未來會成為台灣自產能源最多的地方，雲端資料中心需要使用綠電，台電首座雲端資料中心自然落腳彰化。

台灣電力公司上午在彰化縣彰化市舉行「彰化雲端資料中心」開工動土典禮，曾文生、彰化縣長王惠美及台電公司董事長楊偉甫等人出席。

曾文生致詞時說，經濟部推動再生能源，等於是將進口的能源改為自己生產；以離岸風電為例，台灣自己生產相關設備，相關人才的薪水也是台灣自己賺，會把過去進口能源花費變成台灣自己生產的GDP（國內生產毛額），把能源變成產業，造福地方。

曾文生指出，離岸風電加上太陽能，彰化縣會成為自產能源最多的縣市，不像其他縣市能源要靠進口，雲端資料中心需要使用綠電，台電首座雲端資料中心一定要蓋在彰化，他也要感謝王惠美在容積獎勵部分的協助。

王惠美表示，台電彰化雲端資料中心預計將成為彰化縣首例取得危老重建獎勵的公有建築物，預期可以長期創造彰化在地就業需求，將彰化市人本城區打造成驅動能源管理的智慧能源園區。

台電公司指出，因應未來大量再生能源併網，台電正積極發展智慧電網，彰化雲端資料中心完工上線後，可儲存100萬TB（兆位元組）以上資料，當中的智慧電網大數據分析運用，能更精準預測再生能源發電，有效調度電力，讓供電更穩定。

台電 曾文

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