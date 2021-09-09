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一碗湯2000萬元 竹塘鄉長請縣長加蓋長照衛福大樓

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程今天動土。記者簡慧珍／攝影

彰化縣竹塘鄉沒大型老人健康促進空間，縣長王惠美受邀吃竹塘小吃，在鄉長蔡碩任的請求下，答應多補助2000萬元，今天竹塘鄉衛生所長照衛福大樓新建工程動土典禮，蔡碩任提到縣長喝一碗文蛤湯付出2000萬元，讓竹塘鄉一年半後擁有老幼共學的嶄新空間。

縣長王惠美說，截至今年7月底，彰化縣65歲以上老年人口17.04%，超越全國平均值16.49%，竹塘鄉人口不到1萬5千人，65歲以上人口3500人，高齡人口已達25%，很需要長照資源進駐，讓年輕人放心留在家鄉工作。

王惠美又說，發包竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓新建工程，剛好遇到原物料連連上漲，連續流標9次，第十次才順利「標出去」，彰化縣要感謝中央補助7212萬8千元，縣政府本來自籌3000萬元，因鄉長蔡碩任極力爭取要有個大型活動空間，縣政府加碼補助2000萬元，總工程款1億2264萬3000元，將興建地下一層、地上五層的895.6坪的長照衛福大樓，一到兩層作為衛生所，三樓是公設民營托嬰中心及育兒親子館，四樓為日間照顧中心，五樓是老人健康促進空間，預計2023年4月完工。

「縣長喝一碗文蛤湯付出2000萬元。」鄉長蔡碩任表示，縣長王惠美到竹塘鄉勘察竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓的用地，被他邀請到附近吃小吃蚵嗲，因時間來不及，縣長王惠美只喝湯，在喝湯時答應他的要求，加碼補助增建一層樓，作為竹塘鄉老人健康促進空間，那碗湯不便宜，他希望有機會再請縣長吃飯，因為竹塘鄉稅收少，沒風雨運動場，需要縣政府幫忙，達到「美好彰化．希望城市．幸福竹塘」的目標。

衛福部長照司副司長周道君說，竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓提供一站式的公共衛生及社會福利服務，堪稱竹塘鄉衛生與社福的7-11，衛福部希望一國中一日照，縣政府若提出適當地點，中央一定盡力協助，造福地方長者。

彰化縣不只竹塘鄉衛生所暨長照衛福大樓招標不順，北斗、大城、員林的衛生所暨長照衛福大樓新建工程流標3次，二林、線西、芳苑也都流標3至5次，幸好目前錦些整合長照與婦幼福利的綜合大樓有的已完工，有的興建中，員林市衛生所暨長照衛福大樓新建工程的預計本周末舉行。

衛生所 長照 王惠美

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