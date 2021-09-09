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梧棲中港高中、國小運動場老舊裂 蔡其昌爭取2千萬改善

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌等人今天會勘梧棲中港國小運動場，地面已老舊龜裂。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌等人今天會勘梧棲中港國小運動場，地面已老舊龜裂。圖／蔡其昌服務處提供

台中市梧棲區中港高中、國小運動場興建多年，鋪面老化斑駁、龜裂、粉光層脫落及多處凹陷不平，高低落差大雨天常積水，師生上課使用或是學校舉辦活動有安全疑慮，立法院副院長蔡其昌等人今天會勘，爭2000萬元經費改善。

教育部體育署體育組組長蔡忠益、台中市議員王立任、楊典忠、台中市政府教育局專門委員郭明洲與梧棲區大村里長陳昆廷等人今天參加會勘。

蔡其昌表示，他和市議員一起到中港國小會勘，要將學校運動場長期以來的問題解決，像是籃球場的地板非常破舊，許多的坑洞、裂痕，導致學校師生甚至是附近居民假日到學校運動場進行休閒活動時，都有安全上的疑慮，他從中央爭取預算，地方上王立任議員也在台中市政府教育文化委員會爭取通過相關預算進行配合，一起努力一步步來解決海線教育問題。

眾人也到中港高中會勘運動場問題，中港高中運動場改善總經費約1500萬，將爭取行政院編列60億改善全台校園體育設施的特別預算來全額補助，蔡其昌表示，會全力來守護孩子們運動場上的安全問題。

王立任指出，中港國小運動場的規劃案在8月24日教育文化委員會的小組會議上有進行提案同時照案通過，包含中央的經費補助，地方也投入一起解決問題，市府也表達支持。

體育署學校體育組長蔡忠益表示，感謝蔡其昌副院長安排這次的會勘，讓教育部體育署及台中市教育局了解學校目前所面臨的問題，會共同協助改善。

此次中港國小運動場及運動設施改善計畫總預算425萬（中央70%，地方30%），將進行原有下陷區挖除及填土、填碎石及PC地坪改善、操場壓克力地坪改善；球場設施改善包含籃球場等各個球場畫線及球框更新、看台區油漆粉刷，工程預計期程6個月；中港高中運動場改善計畫，將重建400公尺跑道及籃球場，同時改善周圍排水系統，總經費約1500萬元，已進行計畫審查作業將於近期公告，讓學生使用場地時無安全疑慮。

立法院副院長蔡其昌等人今天會勘梧棲中港國小運動場，爭取經費改善。圖／蔡其昌服務處提供
立法院副院長蔡其昌等人今天會勘梧棲中港國小運動場，爭取經費改善。圖／蔡其昌服務處提供

體育 台中市 蔡其昌

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