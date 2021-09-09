不是「方艙」！台中老人復健綜合醫院9/11招商說明會

中央流行疫情指揮中心日前為網友散布假訊息「台中市太原路復健醫院被徵收為方艙醫院」澄清，請民眾勿再轉傳與散布以免觸法遭罰。台中市衛生局說明，台中市規劃在北屯區設立台中市立老人復健綜合醫院，採BOT招商，9月11日召開招商說明會。

台中市衛生局說，台中市立老人復健綜合醫院BOT案將進行二基地整體規劃，有望於明年初選出最優申請人，進行台中市第一家市立醫院設計與規劃，打造一座以醫養合一為發展策略，結合民間資源提供多元服務的區域級教學醫院。

衛生局表示，這項BOT案基地位處北屯區，為台中市人口最多的行政區，考量醫療資源供給及人口老化趨勢，將定位區域級綜合醫院，營運目標為建構優質醫療及成為老人醫療體系的一環。

衛生局說明，這項BOT案設置規模將包括急性一般病床499床、精神急性一般病床30床及精神慢性一般病床53床，住宿式長照病床300床及日間照顧服務60人，相較先前原有的醫院，提供更完整的醫療及長照服務功能，增加北屯區及鄰近區域的醫療保健照顧資源。

衛生局指出，這項BOT案已在7月16日第一次招商說明會，為使有意參與的廠商能有充裕的時間準備、更了解招商條件，衛生局將於11日上午9時在台中市政府3樓303會議室舉辦第二次招商說明會，歡迎有意投資廠商共同參與。相關招商及報名資訊可至財政部促參司網站及衛生局網站查詢。