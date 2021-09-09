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65歲以上第2劑AZ 台中設45處快打站15日起接種

中央社 / 台中9日電

台中市政府今天指出，中市65歲以上接種AZ疫苗間隔10週以上長輩，可在15至17日前往45處快打站接種第2劑，統一造冊由各區公所主動通知，黃卡遺失者可先至衛生所申請補發。

台中市議會今天召開市政總質詢，中國國民黨籍市議員吳瓊華詢問，台中快打站2.0有關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打規劃。

台中市長盧秀燕答詢指出，65歲以上接種英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗、且間隔滿10週以上的長者，市府將安排於9月15日至9月17日在台中45處快打站接種第2劑。

台中市民政局表示，收到衛生局造冊名單後，將儘速轉知各區公所進行通知作業，明、後天各區公所會陸續發放疫苗第2劑注射通知書，並以「分里、分時段」原則分流接種。

民政局指出，請長輩按通知時間，攜帶通知書、健保卡、身分證，並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡），依通知單標示的時間、地點前往快打站施打。

長者若遺失黃卡，民政局表示，請先到轄區衛生所申請補發黃卡，並在快打站現場提供工作人員檢核及登錄接種資訊。

衛生局提醒，疫苗預約平台第8期已開放7月19日前意願登記選擇AZ疫苗且尚未接種第1劑的18歲至22歲民眾，一樣在開放預約時間至疫苗預約平台預約。目前僅針對設籍台中市65歲以上長輩發放通知單於快打站接種。

對於機構及洗腎病人的第2劑疫苗，衛生局說明，已請機構及洗腎院所協助機構住宿者及洗腎病患上平台預約，待中央分配疫苗後由院所領回疫苗，按第1劑接種方式接種，長照等機構住宿者將由醫院委託合約院所入機構接種。

至於洗腎病人，衛生局指出，將會由其洗腎的醫院或診所安排接種第2劑疫苗。

AZ疫苗 衛生局 洗腎

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