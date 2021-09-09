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20年來頭一遭 客庄12大節慶「國姓搶成功」喊停
客庄12大節慶之一「南投．國姓搶成功」系列活動在921震災後開辦至今，今年原循往例將在11月中旬舉辦，未料Delta病毒侵台，且持續擴大，考量疫情的不確定性提高，國姓公所宣布，今年搶成功活動停辦，這也是20年來頭一遭。
國姓鄉公所指出，國姓搶成功系列活動在2001年首度開辦，當年是因921地震後，為振奮人心且重建地方產業，由政府和民間社團串連寺廟，結合客家11月平安收冬戲所辦的聯合祈福祭典，持續至今逾20年，更成國內指標性客庄慶典。
今年將邁入21屆的「南投．國姓搶成功」，歷年多在11月辦理，僅2019年為因應921廿年提前至9月，而其指標性的「推戰船競賽」，每年都吸引各地單位、企業或團體組隊參加，還有擲筊賽可博金元寶，遊客眾多，也帶動地方產業經濟。
只不過，這項走過地震陰霾已連辦達20年的客庄活動盛事，敵不過疫情攪局，國姓鄉公所評估，本土疫況因Delta病毒有持續擴大趨勢，為免活動造成跨縣市移動，且有群聚感染風險，經評估決定停辦「搶成功」，這也是20年來首次停辦。
國姓鄉長丘埔生說，「南投．國姓搶成功」是客庄12大節慶，每年參加者少說也有3000多人，遠超過中央規範人數，其中「推戰船競賽」是屬於高張力的競技賽，無法戴口罩進行，加上Delta病毒傳染力高，基於防疫優先，今年只能停辦。
丘也提到，除了搶成功，國姓咖啡節、全國咖啡烘焙大賽及咖啡展售活動，因評審、遊客等都得脫口罩試喝，考量防疫也都停辦，但不管是搶成功，還是咖啡相關活動都僅是暫停1年，待疫情穩定，明年仍會辦理，為地方產業創造經濟效益。
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