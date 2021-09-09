台中要打第二劑AZ「黃卡遺失怎辦」？衛生所可申請補發

台中市長盧秀燕今天宣布，9月15日起連續3天要開快打站，幫65歲長輩施打第二劑AZ疫苗。不過有長輩第一劑接種的黃卡遺失了，問該怎麼辦？衛生局表示，若長者黃卡遺失，請先到轄區衛生所申請補發黃卡，並在快打站現場提供工作人員檢核及登錄接種資訊。

台中市衛生局統計，全市已接種第一劑至9月10日間隔已滿10周者有13萬5020人，其中10萬3534人已在1922預約平台意願登記，後續1922疫苗預約平台，將在9月10日10時起至9月12日中午12時止開放民眾預約至合約院所接種，接種時間從9月15日至9月23日。

台中市65歲以上接種AZ且間隔滿10周以上的長者，市府在9月15日至9月17日將開45處快打站，民政局指出，今日收到衛生局造冊名單，將儘速轉知各區公所進行通知作業，最快明後天各區公所會陸續發放新冠肺炎疫苗第二劑注射通知書，並以「分里、分時段」原則分流接種。

民政局表示，長輩可選擇到醫療院所或快打站，若到快打站要按通知時間，攜帶通知書、健保卡、身分證、並事先填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）及接種紀錄卡（黃卡），依通知單標示的時間、地點前往快打站施打。

中市府提醒，中央「目前尚未開放長輩混打」，市府會統一造冊安排並由各區公所主動通知，請民眾不需擔心，「在家裡等就好」。