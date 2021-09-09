彰化也要爭取升格？有意問鼎下屆縣長的邱建富建議

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併升格為「第七都」話題，引來熱烈討論，有意參選下屆彰化縣長的現任民進黨主彰化縣黨部主委邱建富也表達看法，他認為依據地方制度法第4條規定，彰化縣人口總數125萬9246人，值彰化縣建縣300年之際，呼籲彰化縣政府擬訂改制計畫，經縣議會同意後，由內政部報請行政院核定，讓彰化縣升格「大彰化市」第七都。

彰化縣目前是六都以外， 人口最多的縣市。不過，現任的彰化縣長王惠美則不願蹭進這個熱度，日前表達看法時，強調台灣就這麼小，每個縣市都應該是「都」，現在是一日生活圈，如何在人力財力各方面都能均衡才重要；王惠美說，台灣目前的65%資源集中在6個直轄市， 剩下的縣市都苦哈哈，分配剩下的35%，實際上應該是要讓各縣市有均衡的資源能發展才對。

邱建富曾擔任彰化市長，他說「建學立師，以彰雅化」，文風鼎盛彰化縣即將建縣300年，縣內有國定及縣定古蹟、歷史建築等百處以上豐富文化資產，有「古蹟城市」、「台灣米倉」美譽。此外，諺語「一府二鹿三艋舺」道盡台灣開墾史。

邱建富說，依據地方制度法第4條第1款規定：人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。彰化縣位處台灣西部中心點，觀光資源豐富多元，文化歷史悠久，不但具備升格直轄市條件，更是遷都的好所在，南北等距，腹地廣大，有助南北平衡，帶動中部的發展。