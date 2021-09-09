大安青農黃紀為以溫室種網紋洋香瓜 品質不輸日本瓜

台中市大安區青農黃紀為以溫室栽種甜蜜蜜哈密瓜，在台中區農業改良場專家輔導下，從經驗中學習4年有成，種植的網紋洋香瓜已透過網路打出知名度，品質一點都不輸日本的網紋洋香瓜。

住大安區東安里青年農民黃紀為從弘光大學資訊工程系畢業，與前大安區青農會長黃睿祥是兄弟，2兄弟看著父母親種植青葱的辛勞，體會青葱種植及清洗過程中需大量人力，現在農村人口老化年輕人不願務農的現況，他們決定返鄉協助家中農業。

105年哥哥搭建溫室種植蘆筍，經3年的摸索種植，108年年底獲得產銷履歷證證，並由農會協助行銷至裕毛屋等超市通路；106年弟弟黃紀為透過農會申請鋼骨結構加強型塑膠布溫室種植網紋洋香瓜，一開始因為沒經驗，損失近5萬元。

大安區農會總幹事蔡建宗表示，黃紀為現在每分地栽植1400株網紋洋香瓜，栽培品種為「台南13號」網式網紋洋香瓜，他認為溫室網紋洋香瓜是高經濟作物，栽種技術門檻也高，不容易被複製；在台中區農業改良場錢昌聖博士技術輔導下，他從經驗中學習，4年栽種終於有成就感

黃紀為今年種植網紋洋香瓜，1株只留下1顆瓜果，讓瓜果能飽滿香甜，不輸給日本網式網紋洋香瓜，他以溫室吊掛直立式的栽培方法，種植的網紋洋香瓜，紋路漂亮整齊，果肉翠綠色，單果重常介於4到5斤；透過網路銷售打出知名度，品質一點都不輸日本的網紋洋香瓜，外觀網紋勻稱漂亮。