搶攻振興五倍券商機 中市百貨業週年慶開跑

中央社 / 台中8日電

看好振興五倍券及中秋節連假將到來，台中市多家百貨公司週年慶活動陸續開跑。受疫情影響，有業者推動5G創新應用以直播帶貨，也有消費五倍券滿3000元可換6000元折價券。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，百貨業者都盼下半年翻轉業績，面對中央將發放振興五倍券，加上中秋節連假4天將到來，包括中友百貨、廣三SOGO、台中大遠百、大魯閣新時代購物中心等業者今天起陸續啟動週年慶活動。

廣三SOGO週年慶9日登場，店長許振立表示，這次投入1.5億元的行銷預算，祭出數十萬件獨家商品刺激買氣，為爭取五倍券商機，只要在指定日期內使用紙本振興券在館內消費滿3000元，即可兌換「6000元振心禮金」1本，盼能挑戰18.2億元業績。

中友百貨9日起開放預購，並從9月起與經濟部中小企業處合作推出5G直播屋，每天安排1至2場品牌直播，邀請多名直播主在購物節期間進行主題性直播，並串聯一中商圈共享資源，營造好玩、好逛的商圈共榮氣氛。

中友百貨總經理劉嘉誠表示，百貨零售業行銷模式不斷推陳出新，尤其在「網路、社群、體驗」三大領域結合全通路，是目前行銷主流。

台中大遠百9日起開始週年慶預購，業者指出，今年雖受疫情影響，前8月業績仍成長15%，看好五倍券商機，大遠百體系將會整體推出促銷方案，而部分品牌專櫃也會自行加碼促銷。

大魯閣新時代8日起週年慶，並推出憑手機出示「疫苗意願登記畫面」及個人身分證件，就能領取100元購物金，購物金可於週年慶期間立即消費折抵使用。

直播主 中秋節

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