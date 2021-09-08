台中廍子國小鄰台74噪音大 公路總局設隔音牆改善

中央社 / 台中8日電

台中市北屯區廍子國小緊鄰台74線快速道路，車輛噪音長期影響學生學習權益，經民代居中協調後，交通部公路總局同意增設隔音牆，本月將裝設完成，可有效改善噪音問題。

廍子國小校長張榮林表示，廍子國小緊鄰台74線快速道路，以往大客車或貨車經過的時候，只要一按喇叭，教室裡面受到的干擾很大，幾乎沒辦法上課。

民進黨籍立委莊競程今年3月間，邀集市議員曾朝榮及公路總局第二區養護工程處、台中市政府交通局等單位會勘，要求公路總局辦理24小時噪音監測，經監測後，部分時段超出快速道路管制標準，公路總局同意辦理隔音牆規劃設計。

公路總局第二區養護工程處員林工務段段長廖瑞仕今天表示，台74線快速道路由景賢路到軍福九路間，鄰近廍子國小路段，將增設2公尺高隔音牆、計340公尺長，自今年7月12日開始施工，目前持續辦理中，預定9月13日前可完成。

莊競程指出，台74線平日尖峰時段車流量大，廍子國小位於台74線太原路上匝道與東山路下匝道交會處，車輛呼嘯而過產生的噪音非常刺耳，影響學習品質，經爭取增設的隔音牆將完工，可有效改善噪音問題。

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