中市爭取中央補助 力挺產業研發升級

台中市政府為協助中小企業創新研發，向中央爭取補助款協助業者研發升級，市府今天表示，由於疫情改變生活習慣，以穿戴裝置結合遠距科技應用，成為今年申請案創新亮點。

台中市政府下午舉辦「110年度地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）」簽約儀式暨管考說明會，市府表示，市長盧秀燕就任以來編列新台幣4420萬元預算，並積極向中央爭取到3839萬元補助款，協助後廠業者研發升級，110年度核定補助35家業者。

台中市經發局長張峯源表示，今年優化線上收件系統提升效率，開放創新服務、金屬機械、民生化工、食品與生技醫療、光電資通與運動休閒6大領域，申請案件數逐年大幅度成長。

張峯源說，這次共有205家廠商提出申請，經過18名技術審查委員2階段審查，最終評選出35家業者獲得研發補助，補助款共2619萬多元，激勵廠商投入資源研發新技術、振興經濟。

市府指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變大家的生活習慣，以穿戴裝置結合遠距科技應用，成為今年度多數申請案創新亮點，掌握未來衍生的龐大新商機。

張峯源指出，例如以低接觸科技，迎向後疫情時代，開發居家線上教練數位化體感回饋服務，以運動健身結合數位化裝置，幫助運動產業在後疫情時代成功轉型；還有聽語障礙者雲端三方轉譯交易平台，遠端立即轉譯服務，以科技提升聽語障礙者生活上的便利等。