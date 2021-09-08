顧及辦理活動相關人員未打疫苗 南投茶博會停辦
連辦11年的南投世界茶葉博覽會因疫情未獲得舒緩，且疫苗覆蓋率尚未普及，投縣府今天指出，考量到辦理活動相關人員都尚未施打疫苗，今年停辦茶葉博覽會，明年擴大舉辦。
南投縣政府指出，南投世界茶葉博覽會從2010年開辦第一屆至今，已有12年歷史；南投縣長林明溱今天接受媒體聯訪時說，縣府經過仔細思考，也邀請縣內各鄉鎮農會總幹事一起討論，考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又傳出新的變種病毒，因此決定停辦茶葉博覽會。
林明溱指出，每年的茶葉博覽會都會安排民眾坐下來喝茶，喝茶時不可能還戴著口罩，考量到疫情以及民眾安全，今年決定不辦茶葉博覽會，但縣府仍會協助農民行銷農特產品以及南投好茶。
林明溱說，今年南投世界茶業博覽會停辦，預計明年度擴大辦理，而茶葉博覽會活動雖然停辦，但南投茶葉仍為全國茶產業中品質最佳的產地，歡迎各位舊雨新知周知大家購買南投茶葉，以行動支持茶博會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言