顧及辦理活動相關人員未打疫苗 南投茶博會停辦

連辦11年的南投世界茶葉博覽會因疫情未獲得舒緩，且疫苗覆蓋率尚未普及，投縣府今天指出，考量到辦理活動相關人員都尚未施打疫苗，今年停辦茶葉博覽會，明年擴大舉辦。

南投縣政府指出，南投世界茶葉博覽會從2010年開辦第一屆至今，已有12年歷史；南投縣長林明溱今天接受媒體聯訪時說，縣府經過仔細思考，也邀請縣內各鄉鎮農會總幹事一起討論，考量到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又傳出新的變種病毒，因此決定停辦茶葉博覽會。

林明溱指出，每年的茶葉博覽會都會安排民眾坐下來喝茶，喝茶時不可能還戴著口罩，考量到疫情以及民眾安全，今年決定不辦茶葉博覽會，但縣府仍會協助農民行銷農特產品以及南投好茶。

林明溱說，今年南投世界茶業博覽會停辦，預計明年度擴大辦理，而茶葉博覽會活動雖然停辦，但南投茶葉仍為全國茶產業中品質最佳的產地，歡迎各位舊雨新知周知大家購買南投茶葉，以行動支持茶博會。