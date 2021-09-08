駕駛荷包注意了！埔里往日月潭段區間測速將上路

台21線中潭公路大雁到桃米段，是埔里通往魚池日月潭的重要道路，今年2月更在安裝測速照相機後，原本將成為南投縣內首座區間測速路段，限速60公里，因需符合台製廠商研發設備，南投縣警局終在9月3日公告列入「科學儀器執法設備取締地點一覽表」，估計最快11月初上路，但交通隊強調仍須以正式公告為準。

魚池鄉長劉啟帆上午指出，地方擔心安置超速照相機後，將進行區段測速取締，成為新的「搶錢」陷阱，但依據行政流程，警方正式取締前須公告滿2個月，因此預估最快可能11月初才會開始裁罰，但仍請鄉親未來一定要在這個路段，放慢速度（速限60公里）。

南投縣警局交通隊表示，選擇台21線51.2公里至53.9公里的下坡路段，多彎道且長下坡，因而向交通部提出需求，爭取400萬元經費補助，設置區間測速執法設備，在長2.7公里的下坡易肇事路段，利用新型影像辨識技術，進行區間測段，未來將針對往來違規車輛進行拍照後，再逕行舉發。

南投縣交通隊統計，中潭公路是往來埔里至魚池前往日月潭風景地區重要道路，台21線埔里鎮桃米路段，車輛經常在下坡路段超速行駛，影響附近居民與道路交通安全，過去除原有設置的固定式測速照相桿外，也不定期規劃移動式測速執法；去年起，縣警局啟動區段測速作業後，採用台製廠商研發設備，以科技輔助系統設備，區間測速取代執法人力。