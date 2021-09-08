鳥嘴潭挖出致癌石棉瓦 中水局：已清運水質無問題

南投縣烏溪鳥嘴潭人工湖工程，傳出挖到1500噸一級致癌物石棉瓦和篩下物，南投縣環保局已要求施工單位妥善安置並複驗。中區水資局表示，石棉瓦已依「廢棄物清理法」，將石綿分離並打包，篩下土石經送驗未含石綿，水質也符合自來水水源標準。

鳥嘴潭人工湖列入前瞻計畫，由水利署投入200億元經費建設，開發面積達127公頃，並在草屯鎮炎峰橋下游600公尺處設攔河堰做為取水口，2011年通過環評後開始動工，原定2022年完工，預計提早至今年底試營運，正式完工後將提供彰化及南投25萬噸民生用水。

去年施工中挖出大量石綿瓦，數量約150公噸，連同篩下土石數量共1500噸。南投縣環保局長方信雄說，石綿纖維細小，對人體會造成嚴重的健康危害，為確保民眾健康，建議中水局應依廢棄物清理法，提送處置計畫書送環保局審查，並針對人工湖重新調查評估，對有無汙染水質進一步檢驗，已保證供水安全。

中區水資源局則表示，鳥潭人工湖去年初發現堆積石綿瓦等建築廢料，向南投縣環保局申請依「廢棄物清理法」篩分，篩分出來的石綿物質由廠商打包清運。為分離出來屬營建廢棄物的土石等篩下物，送檢驗公司進行檢驗，今年6月初結果出爐，顯示未含石綿物質。

另外，每季至少一次在烏溪取水口取水檢驗，都符合自來水水源水質標準，年底試營運期，依然會持續進行取水檢驗工作，供水後會再經自來水淨水廠，符合標準才會供應民生用水。