疫情升溫怎開區權會？ 中市府：符防疫原則可實體開會

疫情下，社區區權人會怎麼開？社區防疫事務繁雜，需區權人同意才始可進行維管，台中市議員楊正中指出，不少管委會幹部發現台中市都發局與公所對區權會因應防疫所作的改變，說法不一，讓社區無所適從。都發局表示，將加強宣導在符合防疫原則下，社區可召開實體區權人會議。

楊正中表示，有社區管委會詢問市府，為避免群聚，社區區權會可否以問卷方式討論議案。都發局表示可採問卷、GOOGLE表單、LINE群組投票等方式，但開會前，社區規約應增訂開會步驟等規定，再以網路討論社區議題。

楊正中指出，區公所則以內政部解釋函說明，以問卷或決選單方式寄發各區分所有權人再回收，代替區分所有權人會議決議，這不符合公寓大廈管理條例規定。但仍建議可上都發局網站查詢開會指引。楊正中問，都發局防疫區權會指引只是「建議」是否具效力？

都發局住宅處指出，有關防疫區權會召開步驟2.0，建議先透過實際情況可採問卷回收GOOGLE表單、LINE群組投票，因社區規約本無規定，是提醒事先凝聚社區開會共識同意下召開防疫會議，而不是直接透過問卷開區分所有權人會議。後續將加強宣導在符合防疫通案性原則下，社區可正常召開實體區分所有權人會議。