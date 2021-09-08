「戰疫」複合式醫療站啟用 國軍台中總醫院添防疫利器

台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，這個醫療站兼具採檢、診療、病室、X 光攝影及 PCR 檢測之多功能全配獨立空間，並增設清消設備、除汙走道、無障礙設施，明確區隔動線，大幅降低感染疑慮，能在醫院主體建物外，有效阻隔感染源，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。

院長洪恭誠上午在受贈典禮上表示，萬分感謝這些企業和人士熱心捐助籌建複合式醫療站，此醫療站的啟用不僅提供民眾更加優質的就醫選擇，更是所有醫護同仁為全民健康把關最強而有力的精神補給；這份無私奉獻，傳遞著世間最美好的愛心接力；不僅造福地區人民，形成軍民互助、凝聚力量，亦是該院奮鬥不懈、積極保衛民眾健康的重要後盾。