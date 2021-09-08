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「戰疫」複合式醫療站啟用 國軍台中總醫院添防疫利器

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。圖／國軍台中總醫院提供
台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。圖／國軍台中總醫院提供

台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，這個醫療站兼具採檢、診療、病室、X 光攝影及 PCR 檢測之多功能全配獨立空間，並增設清消設備、除汙走道、無障礙設施，明確區隔動線，大幅降低感染疑慮，能在醫院主體建物外，有效阻隔感染源，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。

院長洪恭誠上午在受贈典禮上表示，萬分感謝這些企業和人士熱心捐助籌建複合式醫療站，此醫療站的啟用不僅提供民眾更加優質的就醫選擇，更是所有醫護同仁為全民健康把關最強而有力的精神補給；這份無私奉獻，傳遞著世間最美好的愛心接力；不僅造福地區人民，形成軍民互助、凝聚力量，亦是該院奮鬥不懈、積極保衛民眾健康的重要後盾。

這些捐贈企業及個人有麗寶集團、鵬程建設公司、建義建公司、萬群廣告企劃公司、佳得偉實業公司、長利奈米生物科技公司、昇氧運動公司、茱銘公司、味盟食品公司、鈞驛廣告公司、商雋實業、時詣廣告公司、邑錡公司、台中市軍人服務站、麗寶集團鍾春玉協理、久鼎建設公司董事長曾孟津、軍友保險代理人公司董事長郭建忠、可翔科技公司董事長葉樹宏、台中市進出口商業同業公會理事長劉宏洲、留秋凉小姐、吳樂瑞董事長、賴易增董事長。

台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，由院長洪恭誠（左）代表接受。圖／國軍台中總醫院提供
台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，由院長洪恭誠（左）代表接受。圖／國軍台中總醫院提供
台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。圖／國軍台中總醫院提供
台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。圖／國軍台中總醫院提供
台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。圖／國軍台中總醫院提供
台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。圖／國軍台中總醫院提供
台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。圖／國軍台中總醫院提供
台中市多位企業及熱心人士上午共同捐贈「戰疫」複合式醫療站給國軍台中總醫院，提供民眾「安全、安心、專業、可靠」的就醫環境。圖／國軍台中總醫院提供

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