罰不怕！彰化上半年測速桿取締4萬件 進帳至少6千萬

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有64支，實際照相的有34支。據彰化縣警察局統計，今年上半年取締件數有4萬0063件，以每件基本罰1600元計算，至少進帳6400萬元，上半年10大測速照相桿排行榜也出爐，前三名都蟬連，分別是彰化市東外環道2.2公里處7618件、員林市員埔路與三潭巷口5543件及彰化市139線20.99公里處4542件。

第4名到第10名的測速桿依次是，和美鎮和港路與西興路口2457件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口2115件、社頭鄉141線6.6公里處1601件、福興鄉彰鹿路6段314巷口1590件、田中鎮斗中路與大社南路口1253件、北斗鎮斗苑路與斗苑路2段307巷口1249件、永靖鄉中山路1段351巷口898件。

其中，名列排行榜冠軍彰化市台74甲線(東外環)2.2k測速桿，從南向改為北向，再回到南向，連續多年都照拿冠軍。雖然很多駕駛人都知道前有測速桿，但油門一踩時速都超過80公里（速限70公里另加10公里寬容值）。一般認為是很多駕駛人從限速90公里的台74線中彰快速道路接過來已屬一般道路的74號甲線，速限是70公里，卻往往疏於注意，當做快速道路在開，只要時速達80公里以上就會被拍照，吃到紅單。

員林市員埔路與三潭巷口測速桿則是後起之秀，以5543件居次；第三名的彰化市139線20.99公里處，經調降速限為40公里後，仍持續有4542件表現。

縣警局交通隊表示，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。