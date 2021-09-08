議員指花百億續建台灣塔毫無意義 樂改BOT蓋台中101

台灣營運智慧塔是水湳經貿園區重要地標，歷3任市長，爭議不斷。國民黨議員李中今肯定市長盧秀燕打算把台灣營運智慧塔改採BOT，是「壯士斷腕」他表示，如果要花100億蓋座辦公大樓出租，浪費民脂民膏，續建毫無意義。他贊成採101大樓的模式，廠商自建。

李中說，前市府「抹黑」前市長胡志強任內規劃的台灣塔興建計畫，但林佳龍市府任期4年內，也提不出可行的規劃，反因物價上漲，一事無成，白白浪費了4年，又增加建築成本。

李中表示，政府若花百姓百億納稅錢，只蓋出一棟辦公大樓，根本沒有意義，因此，他對盧秀燕願意承擔中止計畫的責任，李中表示肯定。但也不解，這5億多元相關的經費究竟花了哪些項目、個別金額是多少，他要求都發局要在下次會期時提出專案報告，說清楚來龍去脈。

市府都發局住宅處說明，台灣智慧營運塔的預算，延續前市長林佳龍上任後的台灣智慧營運中心所需總經費76億元，另因車位需求增挖地下第4層，由交通局挹注5.08億元，共計81.08億元，目前未爭取增加預算。

另此案自2016年起即匡列總工程預算在案，考量5年來至今年7月止，物價上漲逾24%以上，預估增加成本19.632億元。市府如改採BOT方式辦理，因財務負擔轉由民間投資者承擔，預估節省興建經費成本約百億元。