促進海線地區觀光休閒發展 中市議長張清照爭設iBike站

台中市海線地區地域遼闊、景點多，中市議長張清照積極向市府爭取設置iBike，日前邀請相關單位到梧棲區農會前、頂魚寮公園會勘，這些地點將設置iBike，預計二個月完成，方便民眾使用，也可串連景點促進旅遊發展。

海線地區這幾年設置的iBike站，包括清水區的高美濕地、牛罵頭停車場、清水火車站，由議長張清照爭取設置，為了方便學生族群，張清照爭取在清水高中附近設iBike站，目前正在建置，近期內完成，沙鹿區勞工育樂中心附近設iBike站也正在爭取中。

議長張清照表示，設置iBike可做為交通接駁的一種工具，如果在知名景點廣設則可促進地方休閒觀光，這幾年他積極爭取設置，希望帶動地方交通及觀光休閒發展。

梧棲區頂寮里長鍾金水爭取在梧棲農會附近與頂魚寮公園設置iBike，張清照協助，日前邀市府交通局、海線工程隊與梧棲區公所，到這兩處地點會勘，會勘結果確定將設置iBike站，預計二個月內完成。

里長鍾金水感謝議長的協助，他說頂魚寮公園是知名的打卡景點，梧棲農會附近可欣賞田野風光或花海，在這兩個地點設置iBike，遊客可以騎iBike在海線一日遊，串連三井OUTLET、梧棲漁港、高美濕地、港區藝術中心、鰲峰山等景點。