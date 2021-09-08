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購物節3.35億抽獎遭批煙花易冷 盧秀燕：吸五倍券商機

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕指出，追加台中購物節預算就希望吸引全民來台中消費。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕指出，追加台中購物節預算就希望吸引全民來台中消費。記者陳秋雲／攝影

疫情持續增溫，台中市議員李中今建議，市府編列紓困及振興特別預算，應透過整體預算或編紓困特別預算，全面且系統性讓民眾獲實質幫助，但市府僅在追加預算中，編「台中購物節」3.35億元的「煙火式預算」目前還不知內容項目，他說「煙花易冷」他不認同這種模式。

台中市長盧秀燕說，中央政府編列1400億的振興預算，已空前且可能絕後，市府團隊絞盡腦汁要吸引全國民眾來台中花五倍振興券，這兼具紓困與振興功能。中央的五倍券具體措施尚未拍板，所以市府等中央確定細節，即可公布台中市配合台中購物節的計畫。

李中表示，中央政府紓困讓民眾無感，且因國境防疫出包，防疫警戒狀態始終無法解除，不少市民生計已出現問題，亟需政府伸出援手。

他細看市府送出的110年度追加(減)預算，經發局似乎只準備用抽獎的方式來振興，李中認為若要用來紓困，這筆3.35億元是杯水車薪；若要振興，經發局未送出詳實計畫，只憑短短三行字就要議會同意預算？

他指出，市政府前兩屆購物節活動像煙火一樣，曇花一現，多數市民感受不到，如今3.35億元的項目，究竟要做些什麼，希望達成什麼效果，在預算書中都看不到，他問主計處長林淑勤，經發局編這條預算有具體項目嗎？為何主計就同意送議會，市府似乎看輕議會。

市長盧秀燕說，因中央的五倍券細節尚未拍板，市府要搶商機，須等中央確認後再推出台中購物節配合措施，才能一舉中的。

李中建議盧秀燕市長，過往花博特別預算也沒有先制定花博特別條例，因此編列特別預算並不會影響審查效率，反而因為是特別預算，不會去排擠到各局處的本預算，且能夠跨年度執行，這對於因應疫情不斷反覆的局面更具有彈性，請市政府審慎考量。

台中市議員李中針對台中購物節追加預算3.35億但「 煙火易冷」他認為應改為特別預算，整體系統性運作。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李中針對台中購物節追加預算3.35億但「 煙火易冷」他認為應改為特別預算，整體系統性運作。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕 台中市

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