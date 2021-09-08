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彰化芳苑及福興文蛤受災區 農委會專案同意列現金救助
今年8月初接連9天大雨，彰化沿海養殖文蛤受創損失率17%，雖然未達天然災害現金救助標準的門檻20%，但經縣府向農委會專案爭取後，獲農委會公告正式納入芳苑鄉和福興鄉文蛤災損現金救助及低利貸款地區，縣長王惠美說，符合資格的養殖戶，自即日起，到9月17日(假日照常受理) 前，盡速向兩個公所申請。
縣長王惠美表示，芳苑及福興鄉陸上魚塭、文蛤養殖戶，個別養殖戶文蛤受害達20%以上，趕緊把握申請期限，在受理期限前，儘速持身分證、印章、農漁會存款簿、陸上養殖漁業登記證影本及今年度放養量申報資料，向養殖所在地鄉鎮市公所申請現金救助。
另外福興鄉及芳苑鄉也是文蛤養殖低利貸款地區，欲申借低利貸款的漁民，同樣需於今年9月17日前，向公所申請核發「農業天然災害受災證明書」，並在該證明書核發翌日起15日內，檢具證明書及「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」向當地農(漁)會信用部提出申請。
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