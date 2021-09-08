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中市道路暗藏罰單陷阱？ 議員：民怨政府搶錢
一般兩線道路常因增設左轉專用車道，變成3個車道，但路寬沒增加，只能將車道縮小，以標線區隔。台中市議員賴朝國指出，用路人直到接近路口才發現是左轉道，常常來不及反應，只能繼續直行，就有可能被檢舉交通違規。交通局長葉昭甫表示，會全面檢討。
市議員賴朝國說，不少市民反映，如依地上標線指示行駛，用路人不時要變換車道，且變來變去，反而容易造成擦撞。尤其夜晚、天候不佳或標線退色時，更容易增加行車危險。民眾硬著頭皮繼續直行，有可能因此收到罰單，向議員陳訴指「政府搶錢。」
賴朝國指出，住宅區內的8米巷道，扣除兩側排水溝約2米，道路只約6米，又畫雙黃線，住戶在道路兩側都停車，道路只剩3米左右，開車行經，只能從兩輛車中間穿越，萬人有檢舉達人拍照橫越雙黃線，還是要收到罰單。倒楣的話發生事故。
賴朝國又說，不少民眾反映，多處路段設置左轉或右轉專用道的標示不清，淪為違規陷阱，路口設左轉專用道，直行車誤入陷阱挨罰，要求交通局調整標線，改左轉直行都通，並將8米以下道路雙黃線塗銷。交通局長葉昭甫說，會全面檢討。
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