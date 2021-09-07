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台中今年新生兒恐新低 議員建議補助自費產檢鼓勵生育

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員何敏誠建議補助孕婦自費產檢項目，提高生育率。圖/何敏誠提供
台中市議員何敏誠建議補助孕婦自費產檢項目，提高生育率。圖/何敏誠提供

台中市議員何敏誠指出，今年到8月止，台中市離預估目標還少6000多名嬰兒，他建議市府，為鼓勵市民多生，應從孕婦自費產檢就開始補助。

何敏誠今在質詢指出，2020年台中市新生兒首度不到兩萬，今年至8月為止，新生兒出生數只有1萬1761名，距離社會局估的1萬8千名新生兒還差了6,239名。

他說，社會局還是預估明年將有1萬8至1萬9的新生兒出生，他認為過於樂觀，因為除了生育津貼外，對於生育的照顧都只限生產後。他建議，應著重於「孕中」對孕婦的支持，將孕婦自費產檢項目納入補助中。

何敏誠説，去年台中市平均生育年齡來到32.14歲。顯示「晚婚晚生」「高齡產婦」已成趨勢，台中市府須提早應變。

何敏誠指出越晚生，代表孕婦需要檢查的項目越多，自費產檢項目多達10項，每項都數千元起跳，最高如胎兒染色體基因檢測更高達4萬元，無疑對新人夫妻造成不小的經濟負擔，加上其他必要的生產及產後開銷，恐更加減低生產意願。

台北市政府推出「祝您好運3.0」政策，提供一對夫妻從婚後孕前健康檢查，且針對孕婦提供唐氏症篩檢項目補助，提高生產意願，中市可參考。

孕婦 台中市 新生兒

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