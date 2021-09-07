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中市議員要求比照新北 採智慧號誌讓救護車一路綠燈

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員要求市府研究，利用智慧號誌系統，讓救護車一路綠燈到底。記者陳秋雲/攝影
台中市議員要求市府研究，利用智慧號誌系統，讓救護車一路綠燈到底。記者陳秋雲/攝影

救護車救人闖紅燈，危險四伏。新北市交通局把主要道路納進整合平台，結合消防局的智慧雲端動態系統，只要這段路的頭尾，偵測到救護車經過，系統自動延長塞車路段的號誌綠燈秒數，避免阻礙救護車。台中市議員林德宇表示，市府應利用交通局的智慧化動態續進號誌系統，救護車出勤時主動控管號誌，一路綠燈，減少事故率。

市長盧秀燕則表示，會請副市長陳子敬專案督導推展。交通局長葉昭甫表示，交通部已選定台中市為示範城市，而要做到燈號管控，車子上必須裝設偵測器，交通局後續會再跟消防局接洽，針對消防局的需求，研究系統端串接。

市議員林德宇、陳世凱、林祈烽、何敏誠指出，根據消防署統計，去年台中市消防機關緊急救護無生命徵象傷病患急救成功比例為23.09%，六都中排名最末。

林德宇說，交通局在台灣大道、中清路及五權西路等主要幹道開辦「台中主要幹道智慧化動態續進號誌計畫」，已在45處路口設置智慧化動態續進號誌，在救護車出勤時調控號誌「一路綠燈到底」快速就醫並減少交通事故發生。

消防局長曾進財表示，救護車出勤時分秒必爭，遇到紅燈不能停，須注意安全，在歐洲已有許多國家這樣做。

救護車 台中市

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