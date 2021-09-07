中市議員點名市府補助這兩部夯劇 八成官員沒看過

最近有不少夯劇如「斯卡羅」、「俗女養成記」成功行銷電視拍攝地台南市，吸引觀光。台中市議員王立任、張玉嬿、黃守達今聯合質詢，問市府補助拍攝取景的「她們創業的那些鳥事」、「未來媽媽」等劇，現場調查市府官員竟都未看過這些劇，議員嘆官員都不看，如何行銷台中？疫情期間民眾活動減少，建議市府善用影視平台行銷台中。

議員王立任指出，公視電視劇「斯卡羅」創公視創台以來最高收視率，引起話題，拍攝地點台南備受關注，另一部劇「俗女養成記2」，也吸引不少人到台南朝聖。

議員強調，台中市有不少資源、歷史可善加發揮，就連「斯卡羅」中的人物「必麒麟」都曾到台中梧棲買樟腦，後續發展更引發樟腦戰爭，他認為，市府可以掌握歷史脈絡，順著夯劇行銷台中。

黃守達說，市府每年花很多補助讓影視隊到台中拍攝，但若沒有延續行銷策略，甚至連市府自己官員都不重視，如何能吸引民眾真正看見台中，他強調，疫情期間很多活動取消，民眾宅在家時間變多，影視作品將是重要行銷台中的工具，促市府重視。

市長盧秀燕強調，她很認同議員的意見，因此台中才成立影視基金會推動，透過補助吸引優質團隊到台中拍片，讓台中被看見。但她說，畢竟「海角7號」的成功難得一見，雖不能期待每部補助的影片都能夯，但也會努力累積讓台中慢慢被看見。