快訊

幼兒園傳播鏈擴大！南港一國小也遭匡列 明起緊急停課

中秋可以「萬家香」嗎？多縣市禁戶外烤肉 各地規定一次看

中市議員點名市府補助這兩部夯劇 八成官員沒看過

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨台中市議員聯合質詢，推動夯劇可行銷城市。 記者陳秋雲／攝影
民進黨台中市議員聯合質詢，推動夯劇可行銷城市。 記者陳秋雲／攝影

最近有不少夯劇如「斯卡羅」、「俗女養成記」成功行銷電視拍攝地台南市，吸引觀光。台中市議員王立任、張玉嬿、黃守達今聯合質詢，問市府補助拍攝取景的「她們創業的那些鳥事」、「未來媽媽」等劇，現場調查市府官員竟都未看過這些劇，議員嘆官員都不看，如何行銷台中？疫情期間民眾活動減少，建議市府善用影視平台行銷台中。

議員王立任指出，公視電視劇「斯卡羅」創公視創台以來最高收視率，引起話題，拍攝地點台南備受關注，另一部劇「俗女養成記2」，也吸引不少人到台南朝聖。

議員強調，台中市有不少資源、歷史可善加發揮，就連「斯卡羅」中的人物「必麒麟」都曾到台中梧棲買樟腦，後續發展更引發樟腦戰爭，他認為，市府可以掌握歷史脈絡，順著夯劇行銷台中。

黃守達說，市府每年花很多補助讓影視隊到台中拍攝，但若沒有延續行銷策略，甚至連市府自己官員都不重視，如何能吸引民眾真正看見台中，他強調，疫情期間很多活動取消，民眾宅在家時間變多，影視作品將是重要行銷台中的工具，促市府重視。

市長盧秀燕強調，她很認同議員的意見，因此台中才成立影視基金會推動，透過補助吸引優質團隊到台中拍片，讓台中被看見。但她說，畢竟「海角7號」的成功難得一見，雖不能期待每部補助的影片都能夯，但也會努力累積讓台中慢慢被看見。

疫情 台中市 公視

延伸閱讀

台中市松柏港成衝浪新景點 議員：衝浪客與漁民易生衝突

台中黿冤死議員質疑保育SOP 盧秀燕：前車之鑑要檢討

手機整合智慧運輸整合市民卡 盧秀燕：認同趨勢

中捷新優惠門檻太高？議員批搭乘40次才回饋市民無感

相關新聞

中市議員點名市府補助這兩部夯劇 八成官員沒看過

最近有不少夯劇如「斯卡羅」、「俗女養成記」成功行銷電視拍攝地台南市，吸引觀光。台中市議員王立任、張玉嬿、黃守達今聯合質詢，...

影／中秋烤肉 彰化同住家人在騎樓或是頂樓不禁止

今年中秋節是否可以烤肉？彰化縣長王惠美強調，自家同住家人在騎樓或是頂樓烤肉不禁止，但會視疫情狀況做滾動式修正。

影／新竹縣市爭合併升第7都 6都外第1大縣這麼說

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併，爭取升格為台灣的第7都，引來熱議。其實，新竹縣市合併的人口才約100萬人，彰化縣目前人口...

彩虹眷村有座被遺忘站牌 中市： 電路經私有地改善中

台中市有被遺忘的候車亭？市議員何文海、楊典忠今在市議會質詢指出，在南屯彩虹眷村有座被交通局「遺忘」3年的公車車亭，沒通電...

兩大開發案與會展喊停議員怒 盧秀燕：屋漏偏逢連夜雨

2022台灣國際工具機展、台灣五金展，兩大重點會展因台中現階段缺乏場館，業者只好到台北展出。市議員張家銨表示，她多次要求...

芳苑鄉紅樹林海空步道今啟用 海天一色引人入勝

彰化縣芳苑鄉濕地紅樹林海空步道費時4年推動和施做，總算在今天啟用，縣長王惠美發布好消息，雄獅旅行社已規畫9月15日以後出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。