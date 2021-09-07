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2大型購物中心開發案喊卡 中市府：撤資屬個案

中央社 / 台中7日電

對於環球、ATT兩購物中心開發案接連喊卡，有台中市議員質疑市府主管機關失職，市府經發局今天表示，市府歡迎企業投資台中，並盡力協助投資障礙排除，撤資一事應屬個案。

台中市議員張家銨、蔡耀頡、李天生、江肇國、周永鴻、曾朝榮等人在市政總質詢中指出，7月底經發局證實，環球購物中心放棄北屯11期重劃區原預計投入10億元的「市31」BOT開發案，並向市府解約。

張家銨表示，到了8月底又得知，原預計投入超過百億元的烏日ATT大型購物中心開發案喊卡，確定將出售土地。接連2個大型商業開發案在1個月內終止、撤資，擔心接下來還有其他產業面臨出走。還有台灣國際工具機展將移師台北，希望能爭取回來台中舉辦。

台中市經發局指出，市府網站目前公布的工具機展資訊，為市府協助公會辦展及後續因疫情轉為線上成果的說明；另有關公會明年辦展情形，市府也拜會公會表達協助之意，後續將持續更新局網資訊，提供最新產業動態。

至於ATT及環球購物中心開發案喊卡，經發局表示，由於營建成本不斷攀升、國內疫情混沌不明，增加百貨零售業營運變數，環球決議放棄議約資格。

經發局指出，而ATT因先前協調增設74號匝道等改善周邊交通措施不順利，影響人流動線，加上台北ATT營運狀況從去年開始受COVID-19疫情嚴重影響虧損嚴重，決定將土地賣出週轉，純粹是因大環境不佳及自身商業評估考量，市府歡迎企業投資台中，並盡力協助投資障礙排除，撤資一事應屬個案。

環球購物中心 疫情 台中市

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