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南投獲贈2輛長照交通車 長輩坐得更安全舒服

中央社 / 南投縣7日電

南投縣政府辦理長照交通接送服務，載行動不便長者就醫、復健，由於幅員遼闊，車輛耗損快，不僅性能下降，長輩也坐得不舒服，縣府今天獲贈2輛新車，汰換2輛使用約10年舊車。

南投縣幅員遼闊，長照交通接送服務車輛耗損很快，三緯企業董事長陳國昇得知，捐贈2輛給南投縣政府，再撥交民間單位使用，南投縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華及馬文君、南林尼僧苑如慧法師及見寧法師、縣長特助林儒彬等人今天出席捐車儀式。

林明溱說，縣內身心障礙者約3萬3600多人，交通接送需求量很高，非常感謝如慧法師及見寧法師、立委許淑華及馬文君、林儒彬居中牽線，促成這次善舉，新車加入後，縣府會妥善運用，提供行動不便身心障礙者更便捷交通接送服務，未來持續擴展服務規模及品質。

陳國昇表示，他學習佛法，體會到應讓眾生得到利益，這不是他第一次捐長照交通車，確切數量未詳記，先前也捐過行動圖書車、提供獎助學金給弱勢學生等，這次獲知南投縣有需要，希望造福更多行動不便身心障礙者或獨居老人，若行有餘力，明年會再捐車給南投。

南投縣政府社會及勞動處表示，縣府有20輛復康巴士，另外配合長照計畫，針對縣內失能老人開辦專屬的「長照交通接送服務」，目前委託27個民間社福團體營運，共有90輛車，受贈2輛新車將汰換2輛10年的舊車，服務主要協助長輩往返醫院就醫、復健等。

長照 法師 復健

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