馬路三不管地帶堆棄垃圾 將拓寬整頓綠美化
台中市潭子區民族路二段旁邊坡緊鄰國道一號171K處與住家，長期出現土地遭耕作、丟棄垃圾等問題，今立委楊瓊瓔與相關單位會勘，決議將民族路二段拓寬至6公尺，便於車輛會車通行，另5公尺邊坡由潭子區公所向地主高公局申請綠美化，開放社區共同維護，杜絕髒亂。
潭子區大富里民族路二段高速公路(國一)沿線邊坡為交通部台灣區國道高速公路局中區養護工程分局維管，但因維管沿線不容易，有民眾當起自家「開心農場」耕種，或趁機丟棄垃圾，影響環境衛生及民眾生活品質。
今天上午，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國、大富里里長林啟彬邀集相關單位會勘，爭取國道1號171K+188處西側邊坡，長約100公尺進行退縮1公尺，將民族路二段拓寬至6公尺，方便車輛通行會車。
另，剩餘約5公尺邊坡由潭子區公所向地主高公局提出綠美化申請，並由大富里辦公處及大富社區發展協會共同維護認養。
立委楊瓊瓔指出，次拓寬潭子區大富里民族路二段國1北上邊坡近100公尺，有助在地民眾通行，也有效分流大型道路車流，使交通更加順暢；她特別感謝台中市養工處成就這樁美事，同意退縮部分道路鋪設管養事宜，讓民眾通行更加便利。
台中市議員賴朝國認同，高速公路橋下邊坡「三不管地帶」已是長年問題，這次能將路寬、衛生環境與景觀綠化問題一次解決，感謝地主高公局大刀闊斧的配合整頓，這是貼近民意的施工改善。
潭子區區長林國聲說，地主高公局整理後將現地加裝圍籬，區公所申請民族路旁約100公尺長邊坡，委由大富里辦公處及大富社區發展協會負責簡易綠美化，還給當地住戶乾淨市容。
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