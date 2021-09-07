國際青商會捐千顆蛋黃酥 聞捐款量下滑再捐1萬元

中秋將至，國際青商會中華民國總會特友會中區會今特地到北台中家扶中心，由區主席廖坤興代表捐贈蛋黃酥，預計有170戶家扶戶受惠。受疫情影響，北台中家扶中心捐款與物資量均下滑，甚至有家扶戶褶子無財力添購筆電視訊上課，廖聽後現場再加碼捐贈1萬元，希望助家扶戶褶子學習不受限。

雲林人到彰化創業的廖坤興，同時擔任國際青商會特有會中區會主席，與妻子熱心公益，今年6月9日捐贈1200顆愛心粽給彰化縣家扶中心，今天(7日)上午於北台中家扶中心捐贈1020顆蛋黃酥。

廖說，除了北台中家扶中心，接下來還會到南台中家扶中心、南投縣家扶中心，三處共計捐贈3120顆蛋黃酥，希望在中秋佳節前夕，將熱騰騰蛋黃酥送到家扶戶手中。

「疫情衝擊真的很大！」北台中家扶中心主任劉正文說，疫情爆發以來，中心的捐款與物資大幅下滑，約有40戶家扶戶因疫情影響，頓失經濟來源，中心趕緊發出每戶2萬元的災變急難救助金，協助家扶戶度難關。

資深社工呂信儀說，他勤走家扶戶發現，疫情除了衝擊隔代教養或單親家庭的經濟收入，疫情期間褶子必須居家上課，但許多家扶戶失去經濟收入、沒有財力添購筆電、視訊球等設施，雖然學校可租借3C產品，但家長就怕「弄壞賠不起」，不敢承接。