快訊

疫情恐燒進彰化？幼兒園確診男童曾回老家 4家人遭匡列隔離

璨樹颱風「持續增強」恐轉中颱 是否發陸警氣象局這樣說

國際青商會捐千顆蛋黃酥 聞捐款量下滑再捐1萬元

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
中秋將至，國際青商會中華民國總會特友會中區會今特地到北台中家扶中心，由區主席廖坤興(中)代表捐贈1020顆蛋黃酥，預計有170戶家扶戶受惠。記者林佩均／攝影
中秋將至，國際青商會中華民國總會特友會中區會今特地到北台中家扶中心，由區主席廖坤興(中)代表捐贈1020顆蛋黃酥，預計有170戶家扶戶受惠。記者林佩均／攝影

中秋將至，國際青商會中華民國總會特友會中區會今特地到北台中家扶中心，由區主席廖坤興代表捐贈蛋黃酥，預計有170戶家扶戶受惠。受疫情影響，北台中家扶中心捐款與物資量均下滑，甚至有家扶戶褶子無財力添購筆電視訊上課，廖聽後現場再加碼捐贈1萬元，希望助家扶戶褶子學習不受限。

雲林人到彰化創業的廖坤興，同時擔任國際青商會特有會中區會主席，與妻子熱心公益，今年6月9日捐贈1200顆愛心粽給彰化縣家扶中心，今天(7日)上午於北台中家扶中心捐贈1020顆蛋黃酥。

廖說，除了北台中家扶中心，接下來還會到南台中家扶中心、南投縣家扶中心，三處共計捐贈3120顆蛋黃酥，希望在中秋佳節前夕，將熱騰騰蛋黃酥送到家扶戶手中。

「疫情衝擊真的很大！」北台中家扶中心主任劉正文說，疫情爆發以來，中心的捐款與物資大幅下滑，約有40戶家扶戶因疫情影響，頓失經濟來源，中心趕緊發出每戶2萬元的災變急難救助金，協助家扶戶度難關。

資深社工呂信儀說，他勤走家扶戶發現，疫情除了衝擊隔代教養或單親家庭的經濟收入，疫情期間褶子必須居家上課，但許多家扶戶失去經濟收入、沒有財力添購筆電、視訊球等設施，雖然學校可租借3C產品，但家長就怕「弄壞賠不起」，不敢承接。

廖坤興夫婦聽聞後，現場再自掏腰包捐款1萬元，希望讓家扶戶的褶子學習能無慮，也再三向北台中家扶中心關心學童現階段需求與狀況，希望奉獻一己之力，回饋社會。

受疫情影響，北台中家扶中心捐款與物資量均下滑，甚至有家扶戶褶子無財力添購筆電視訊上課，區主席廖坤興(左二)聽後現場再加碼捐贈1萬元，希望助家扶戶褶子學習不受限。記者林佩均／攝影
受疫情影響，北台中家扶中心捐款與物資量均下滑，甚至有家扶戶褶子無財力添購筆電視訊上課，區主席廖坤興(左二)聽後現場再加碼捐贈1萬元，希望助家扶戶褶子學習不受限。記者林佩均／攝影
中秋將至，國際青商會中華民國總會特友會中區會今特地到北台中家扶中心，由區主席廖坤興代表捐贈1020顆蛋黃酥，預計有170戶家扶戶受惠。記者林佩均／攝影
中秋將至，國際青商會中華民國總會特友會中區會今特地到北台中家扶中心，由區主席廖坤興代表捐贈1020顆蛋黃酥，預計有170戶家扶戶受惠。記者林佩均／攝影

家扶中心 疫情 蛋黃酥

延伸閱讀

募受虐兒創傷復原經費 家扶攜手Yahoo奇摩啟動公益月

願我的生命成為別人的祝福 家扶大專生領獎助學金許願

再苦也不能苦孩子 南高雄家扶394名學生獲善心人士資助

家扶21位學童考取大學 海蓮寺慨捐20萬助學子安心開學

相關新聞

影／新竹縣市爭合併升第7都 6都外第1大縣這麼說

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併，爭取升格為台灣的第7都，引來熱議。其實，新竹縣市合併的人口才約100萬人，彰化縣目前人口...

彩虹眷村有座被遺忘站牌 中市： 電路經私有地改善中

台中市有被遺忘的候車亭？市議員何文海、楊典忠今在市議會質詢指出，在南屯彩虹眷村有座被交通局「遺忘」3年的公車車亭，沒通電...

兩大開發案與會展喊停議員怒 盧秀燕：屋漏偏逢連夜雨

2022台灣國際工具機展、台灣五金展，兩大重點會展因台中現階段缺乏場館，業者只好到台北展出。市議員張家銨表示，她多次要求...

芳苑鄉紅樹林海空步道今啟用 海天一色引人入勝

彰化縣芳苑鄉濕地紅樹林海空步道費時4年推動和施做，總算在今天啟用，縣長王惠美發布好消息，雄獅旅行社已規畫9月15日以後出...

南投設5處支援服務據點 為家庭照顧者減壓

南投縣有8000名需要照顧服務的縣民，但納入照顧服務體系僅200多人，絕大多數的家庭照顧者，幾乎都是全年無休照顧身心失能...

南投縣清查34家養豬場 違規用廚餘餵豬最重罰300萬元

國內查獲含非洲豬瘟為違法進口肉品，衝擊養豬產業，南投縣長林明溱指示農業處加強查察，養豬場配合停用廚餘政策，民眾也不要從網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。