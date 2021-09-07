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中台灣區域治理線上論壇將舉辦 中市議員質疑花錢內宣

中央社 / 台中7日電

台中市政府23日將舉辦中部區域治理論壇，有台中市議員質疑市府花錢做內宣，市長盧秀燕今天表示，7縣市同心不推諉、甩鍋、指責，而是彼此串連追蹤，展現區域作戰成效。

台中市政府將於23日舉辦「2021中台灣區域治理論壇」，預計由新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等7縣市首長發表共同宣言，並透過產官學界的交流，舉辦6大區域治理主題論壇，擘劃中部縣市的共同願景。

民進黨市議員楊典忠及何文海在市議會市政總質詢中表示，這場論壇在疫情時間，網路直播1天6場次就310萬元，比市政會議一年52場、防疫記者會77場還貴，而且9月下旬南投縣就要舉辦7縣市首長會議，台中市不需要花大錢做大內宣，台中市政府債務沉重，錢要花在有效益的建設上。

楊典忠、何文海並表示，盧秀燕的媒體民調已經很高了，就像立法院副院長蔡其昌說「民調快100趴，應該要有信心」，不需要再亂花公帑做大內宣。對此，盧秀燕說，她不答覆選舉議題。

盧秀燕進一步表示，以7縣市同心防疫為例，彼此不推諉、甩鍋、指責，而是彼此串連，幫助追蹤處理，展現區域作戰成效，又如共同發表反空污、減少燃煤聲明，一起守護呼吸的空氣品質，在中部共同生活圈，協力團結拚經濟，1縣市好，不夠，7縣市共好才能為民眾創造最大的幸福。

台中市研考會主委吳皇昇則說，市政會議是單機直播，經費比較低，這次6大主題論壇則有3機不同角度攝影機拍攝，還有現場音控、導播、主持人花費等，自然比較專業。

台中市 盧秀燕 網路直播

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