芳苑濕地海空步道啟用 可近距離觀察紅樹林生態

彰化縣芳苑濕地紅樹林海空步道今天啟用，全長1公里，以高於高潮線近2公尺高度，方便遊客穿梭紅樹林間近距離觀察萬歲大眼蟹、彈塗魚、海茄苳、水筆仔等生態，降低干擾。

芳苑濕地紅樹林海空步道今天啟用，彰化縣長王惠美表示，走在步道上，退潮時可近距離觀察萬歲大眼蟹、彈塗魚、海茄苳、水筆仔等紅樹林生態系，有機會還能看到小白鷺、黃頭鷺等鳥類，配合當地海牛文化及周邊普天宮、西華宮宗教文化，打造多元觀光體驗。

王惠美說，芳苑濕地是寶貴生態資源，自前縣長卓伯源及魏明谷開始進行調查、爭取經費到如今完工，經費總計新台幣9000萬元，包含清理早年棄置的廢棄物、設置生態觀察棧道及解說系統等，打造全長約1公里的海空步道，以高於高潮線1.8到2公尺的高度，穿梭紅樹林間，便於遊客觀察生態，降低對生物的干擾。

王惠美也表示，旅行社15日開始帶團到芳苑鄉進行2天1夜旅遊，有人潮就會有錢潮，希望將芳苑鄉的王功漁港及燈塔等景點，及蚵嗲、花生糖等美食小吃更加推廣出去；另外，10月將在普天宮舉辦國際海牛文化節、在福海宮辦理媽祖祈福文化節，連串活動邀民眾參加。

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，芳苑鄉擁有豐富生態，例如乘坐海牛車採蚵，是獨一無二的旅遊體驗，而芳苑濕地更擁有寬達5公里潮間帶，孕育超過20公頃紅樹林。