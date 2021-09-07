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彩虹眷村有座被遺忘站牌 中市： 電路經私有地改善中
台中市有被遺忘的候車亭？市議員何文海、楊典忠今在市議會質詢指出，在南屯彩虹眷村有座被交通局「遺忘」3年的公車車亭，沒通電也無任何顯示功能，在知名景點旁如同荒廢，議員直呼，停電這麼久，不可思議。交通局長葉昭甫表示，這座候車亭是今年2月企業捐贈，但電線路涉及台糖私人土地無法供電，市府將派工查修並評估增設智慧站牌的可行性。
市議員何文海今在市議會市政總質詢表示，彩虹眷村有座停車亭卻無相關的功能，他協同交通局會勘，發現彩虹眷村此公車站沒有顯示任何資訊，電子設備沒有通電也無任何顯示功能，就如同荒廢一般。
何文海說，他幫交通局找回了遺失的公車站，不知有沒有尋獲獎金？交通局長葉昭甫表示，沒設獎金。何文海指出，交通局在市政報告中曾表示，今年台中市交通局積極新闢公車路線服務，持續強化捷運綠線及鐵路車站接駁服務節能式智慧型站牌，但這座公車站被遺忘，且一忘３年。何文海要求台中市政府應該要立刻清查台中市所有公車站與站牌，是否都啟用與運作。
交通局表示，這處候車亭是松興國際集團今年2月12日送給市府，目前仍有公車路線停靠，民眾也可於該處候車搭乘；有關議員反映電子設備未正常顯示部分，主要受該候車亭用電線路涉及台糖私人土地等問題所影響，為方便民眾候車使用，市府將派工查修並評估增設公車智慧站牌的可行性。
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