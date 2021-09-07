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兩大開發案與會展喊停議員怒 盧秀燕：屋漏偏逢連夜雨

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市民進黨議員張家銨指出，兩大開發案與兩大會展先後喊停，要求市府重視。圖／張家銨提供
台中市民進黨議員張家銨指出，兩大開發案與兩大會展先後喊停，要求市府重視。圖／張家銨提供

2022台灣國際工具機展、台灣五金展，兩大重點會展因台中現階段缺乏場館，業者只好到台北展出。市議員張家銨表示，她多次要求市府經發局重視台中市會展產業發展及會展場館需求，積極爭取業者回到台中辦展，經發局消極以對，她怒批經發局失職。

市長盧秀燕指出，因聯合報的大台中會展中心租期已到，市府興建的國際會展中心興建中，目前沒有適當場地可辦工具機展。且疫情多變，市府難以具體承諾提供展場，萬一明年疫情升高，展覽辦不成，廠商會蒙受更大損失，她形容「屋漏偏逢連夜雨！」

民進黨市議員張家銨、蔡耀頡、李天生、江肇國、周永鴻、曾朝榮今聯合質詢，張家銨說，7月底經發局證實，環球購物中心放棄北屯11期重劃區原預計投入10億元的「市31」BOT開發案。8月底預計投入超過百億元烏日ATT大型購物中心開發案喊卡，確定出售土地。張家銨擔心接下來還有其他產業面臨出走。

張家銨強調，台中兩個大型開發案接連破局，兩大重點會展也出走，要求她氣到要求市長盧秀燕撤換經發局長張峯源，不能讓產業出走的雪球越滾越大。盧秀燕回應，疫情之下，環境多變，哪位縣市長敢承諾明年一定可以做到什麼，她強調屋漏偏逢連夜雨，但市府團隊會持續努力。

台中市民進黨議員聯合質詢，擔心兩大開發案與兩大會展先後喊停，要求市府重視。圖／張家銨提供
台中市民進黨議員聯合質詢，擔心兩大開發案與兩大會展先後喊停，要求市府重視。圖／張家銨提供

疫情 盧秀燕 環球購物中心

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