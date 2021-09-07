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南投設5處支援服務據點 為家庭照顧者減壓

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府設置五處家庭照顧者支持據點，減輕他們照顧壓力。圖／南投縣政府提供
南投縣政府設置五處家庭照顧者支持據點，減輕他們照顧壓力。圖／南投縣政府提供

南投縣有8000名需要照顧服務的縣民，但納入照顧服務體系僅200多人，絕大多數的家庭照顧者，幾乎都是全年無休照顧身心失能的家人，南投縣政府今年在全縣設置5處家庭照顧者支持服務據點，提供個案管理等支援服務，減輕照顧者壓力。

南投縣長林明溱說，家庭照顧者須長期面對生活型態轉變、經濟負擔沈重、社交活動減少的壓力，甚至受疫情影響暫時無法使用長照服務，都可能壓垮家庭照顧者。

為強化對於家庭照顧者的支持，縣府申請到衛生福利部「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」獎助經費870萬元，建置了5處家庭照顧者支持服務據點，強化家庭照顧者社會與心理支持網絡。5處服務據點包括，南投縣康復之友協會、南投縣家庭照顧者關懷協會、伊甸社會福利基金會附設南投縣私立耆福綜合式長期照顧服務機構、南投縣青年返鄉服務協會、南投縣左岸成長學苑關懷協會。

家庭照顧者支持服務據點提供個案管理、居家照顧技巧指導、照顧技巧訓練、心理協談、支持團體及紓壓活動等多元支持性服務，累計服務262人、1912人次。也結合社區照顧關懷據點及社區發展協會於39處設照顧咖啡據點提供諮詢服務，並有照顧諮詢咖啡車巡迴全縣各鄉鎮，深入社區各個角落，以提供在地化服務並提升服務可近性。

林明溱呼籲，藉由家庭照顧者支持服務減輕照顧負擔，並建立社會支持網絡，讓家庭照顧不再孤軍奮戰，照顧家人的同時也能觀照自己，創造雙贏的照顧友善環境。

咖啡 林明溱 疫情

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