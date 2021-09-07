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南投縣清查34家養豬場 違規用廚餘餵豬最重罰300萬元
國內查獲含非洲豬瘟為違法進口肉品，衝擊養豬產業，南投縣長林明溱指示農業處加強查察，養豬場配合停用廚餘政策，民眾也不要從網路購買來源不明肉品，若有可疑產品請丟垃圾車，勿放入廚餘桶，避免成為防疫破口。
南投縣農業處長陳瑞慶說， 8月26日國內查獲越南肉品走私後，立即會同縣府警察局、衛生局、環保局展開上下游清查、廚餘養豬場查核、食品衛生稽查及停止廚餘進入養豬場，移除公開場所廚餘桶。有關養豬場部分，縣內34場廚餘養豬場已完成查核，並鼓勵養豬場改用飼料飼餵豬隻，農委會也提供價差補助，符合環保機關廚餘再利用檢核資格者皆可申請。違反規定者最高裁罰300萬元，並鼓勵民眾檢舉違反業者，檢舉獎金最高可120萬元。
林明溱說，為防堵非洲豬瘟疫情進入養豬場，至9月30日前養豬場全面暫停使用廚餘飼養豬隻，請縣內養豬場務必配合中央政策，守住防線，切莫心存僥倖，以免造成損失還要受罰。
陳瑞慶說，符合環保機關廚餘再利用檢核資格者，同意使用飼料餵飼豬隻，可向當地鄉鎮公所提出申請，由縣府審核，每頭可獲飼料差額補貼500元，如全場放棄以廚餘餵飼經營方式改用飼料餵飼，則每頭可獲轉型補助,500元，申請補助頭數則依廚餘再利用檢核總數量換算為準。
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