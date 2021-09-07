中秋節南投戶外公共場域禁烤肉 不鼓勵家戶辦理

考量防疫，南投縣政府今天表示，中秋節將至，戶外公共場域一律禁止烤肉，家戶烤肉活動則不鼓勵辦理，且以同住家人為原則，詳細執行細節、禁止期間等，待衛生局公告。

因應國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，台中市政府今天宣布，中秋佳節將至，台中市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉限同住家人；南投縣政府接著也表示，戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家戶烤肉活動則是不鼓勵辦理，呼籲縣民配合防疫。

副縣長陳正昇接受媒體聯訪表示，目前疫情尚未穩定，中秋節將至，考量社區防疫，戶外公共場域禁止烤肉，即便同住家人在自家烤肉，也請務必做好防疫，包含勤洗手、戴口罩、保持社交距離，且所有聚會都須遵守指揮中心防疫指引，共同守護社區安全。

陳正昇表示，戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場等，群聚飲食恐增加傳染風險，也禁止社區舉辦大型烤肉活動，屆時縣府將會同警方加強巡視及勸導；另外，也呼籲縣民減少不必要移動，不要到別人住家烤肉，以同住家人在自家烤肉為原則。

彰化縣政府昨天也表示，烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜，建議避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會，不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉活動，禁止在社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。