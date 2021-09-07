彰化1年捕蜂捉蛇8千多件 委外大幅減輕消防員勤務負擔

彰化縣捕蜂捉蛇業務從2018年委外以來，承攬的業者也駕輕就熟，委外比例逐年提高，大大減輕消防人員的勤務負擔，更能專注於救災救護本務；捉蛇單價從最初每件3000到3500元降到目前的1419元、捕蜂則從3374元降到1300元，效率及服務品質提升，也節省公帑支出。

過去捕蜂抓蛇業務都是由消防局負責，約占彰化縣消防局1成的業務量，3年來平均受理8155件件，對消防人員的工作負荷很重，經行政院裁示將消防局捕蜂抓蛇業務移轉給農政單位，彰化縣政府農業處因人力有限，從2018年由農業處編列1千萬元經費、加農委會林務局600多萬元補助，由消防局發包，由於捕蜂捉蛇有時效性，因此每天上午8時到晚間10時由業者負責，其餘仍由消防人員出勤。

消防局表示， 捕蜂捉蛇委外，民眾報案仍是打119，由消防局再轉給得標廠商，在派遣時均透過網路派遣，並有管制時間，為避免廠商延宕或未處理，則依規定扣點。捕蜂抓蛇剛委外時，訂定的報酬是捕蛇每件每件3000到3500元、捕蜂3374元，後來招標後，逐年調降，去年捉蛇1839元、捕蜂2000元，今年招標則持續降到1419、1300元，每年的經費用盡後，再使新編列的經費。

依消防局統計，彰化縣消防局從2019年受理的捕蜂捉蛇業務共8663件，消防局執勤3270件、委外5393件；2020年共7650件、消防局執勤2210件、委外5440件，今年到8月共受理3654件、消防局執勤665件、委外2989件。顯現業者具有專業，為爭取報酬，除積極度高外，加上技術更加純熟，委外件數的比例逐漸增加。