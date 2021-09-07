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議員遷戶口全世界都知道？ 要求中市府查洩個資

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊典忠質疑遷戶口個資被洩露，市府表示會調查。記者陳秋雲／攝影
台中市議員楊典忠質疑遷戶口個資被洩露，市府表示會調查。記者陳秋雲／攝影

台中市議員楊典忠9月1日將戶籍遷到沙鹿，由他的女兒前往辦理，他表示原意是因9月22日前將沙鹿舊宅改自用住宅，稅率比較低。他提到，當時就有人喊「楊議員要搬到我們沙鹿喔」事有蹊蹺。他問市長盧秀燕可否把戶政資料洩密？或無公務理由進電腦查閱個人資料？市長盧秀燕表示「當然不可以」，民政局長吳世瑋說，如有洩漏個資一定查辦。

楊典忠今在議會質詢問市長盧秀燕，戶政個人資料可以外洩嗎？9月1日他由女兒到戶政所代， 把戶籍遷入沙鹿，當時就有人喊楊議員，要遷到我們沙鹿了喔，歡迎！他要求民政局徹查，為他女兒代遷戶籍「全世界知道」要求應調閱監視器錄影，查明白。

另楊典忠也質疑，如有非職權人員進入戶政所電腦查閱他的個資，是否違法？他要求人事、政風機關徹查。民政局長吳世瑋表示：沒有公務處理上的需要，不允許。市府政風處長詹政曇表示會調查。

台中市立委第二選區（沙鹿、梧棲、大肚、烏日、龍井、霧峰）將進行立委陳柏惟免公投，楊典忠遷戶籍被指有意卡位，為破除傳言，他已把戶口遷回清水。今天更慎重澄清，還要求市府找出洩密者 。

盧秀燕 台中市

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