7縣市區域治理助攻選總統？ 盧秀燕：中部共好是利民

台中市政府9月23日將舉辦中部7縣市區域治理論壇，民進黨議員楊典忠、何文海今在市議會質詢指出，這場論壇採直播，一天6場次310萬元，議員指「市長民調已如此高」為何還要還要花比市政會議一年52場、防疫記者會77場還貴的費用直播 ，何文海問市長盧秀燕是否有意選總統？把區域治理當墊腳石?

市長盧秀燕表示，中區治理論壇從4縣市擴大到7縣市，她說這次疫情中部7縣市是區域合作，一縣市好，不夠，7縣市共好才能為民眾創造最大的幸福。盧秀燕強調，在市政總質詢她不會談黨務與選舉的事。

台中市政府年9月23日辦理「2021中台灣區域治理論壇」由新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠等七縣市首長發表共同宣言，透過產官學界交流，舉辦六大區域治理主題論壇。

市議員楊典忠、何文海在市政總質詢指出，中部區域治理論壇以「共創新時代 擘劃中台灣」為主題， 但網路直播一天6場次就要310萬元，比市政會議一年52場、防疫記者會77場還貴。議員質疑，9月下旬南投縣就要舉辦7縣市首長會議，市府有必要砸錢再辦這一場論壇？

楊典忠表示，新聞局每周舉辦市政會議與網路直播，一年約50場花98萬。台中市政府連續77場防疫記者會都自辦，記者會手版由員工自製，但研考會一天6場網路會議一口氣花310萬，他質疑所為何來，實在太貴。其中花71萬拍攝7縣市首長影片，是要宣傳論壇？還是宣傳國民黨縣市長政績？何文海認為，這是在拉攏其他縣市首長，是「盧市長請客、全民買單」。

楊典忠也表示，區域治理平台一年不如一年，提案數驟減，且多不是縣市長親自參加。研考會主委吳皇昇指出，區域治理已達常態合作機制，提案合作案，達標就解除列管。

盧秀燕說，中部7縣市區域治理平台，不同其他區域相互攻擊、相互甩鍋。她強調，中市今年主辦中部7縣市區域治理論壇，就建設及民生問題相互合作及支援，以合作代替競爭，如共同發表反空汙、減少燃煤聲明有利民生。

盧秀燕表示，7縣市以同心防疫為例，我們彼此不推諉、甩鍋、指責，而是彼此串連，幫助追蹤處理，展現區域作戰成效，