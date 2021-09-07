快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投禁止中秋社區和戶外烤肉 家戶烤肉也不鼓勵

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
新冠肺炎疫情又出現群聚案例，南投縣禁止中秋社區和戶外烤肉 。圖／本報資料照片
新冠肺炎疫情又出現群聚案例，南投縣禁止中秋社區和戶外烤肉 。圖／本報資料照片

長榮機師和新北幼兒園接連傳出感染新冠肺炎，讓國內疫情再拉警報，南投縣政府今天也宣布，為了避免群聚風險，中秋節停止社區、公園等戶外場所烤肉，也不鼓勵同住家人烤肉，希望盡量避免群聚，減少不必要風險。

中秋佳節將至，不少民眾準備和親友烤肉賞月，但長榮機師感染新冠肺炎，疫情可能卷土重來，讓過節的好心情蒙上一層陰霾。

南投縣副縣長陳正昇說，為社區防疫安全考量，戶外公共場域包括公園、河濱、社區中庭等一律禁止烤肉活動，也不鼓勵家戶烤肉，同住家人烤肉活動，也請務必做好個人防疫工作，勤洗手，戴口罩，保持社交距離。所有聚會均需遵守指揮中心防疫指引規定辦理。

民眾如有身體不適請務必自行在家休息，勿前往公共場所或人群聚集地區，共同守護社區防疫安全。因Delta疫情變化快速，未來將視疫情變化，再做機動性防疫措施調整。

烤肉 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

台中市戶外公共場域禁止烤肉 住家限同住家人

一起烤肉要帶啥？網點名「帶這些」最惡劣：想吃免錢的吧

台中禁戶外烤肉 大安農會推中秋優惠專案在家團圓烤肉

雲林縣宣布「中秋僅開放同住家人」烤肉、賞月

相關新聞

南投縣清查34家養豬場 違規用廚餘餵豬最重罰300萬元

國內查獲含非洲豬瘟為違法進口肉品，衝擊養豬產業，南投縣長林明溱指示農業處加強查察，養豬場配合停用廚餘政策，民眾也不要從網...

南投禁止中秋社區和戶外烤肉 家戶烤肉也不鼓勵

長榮機師和新北幼兒園接連傳出感染新冠肺炎，讓國內疫情再拉警報，南投縣政府今天也宣布，為了避免群聚風險，中秋節停止社區、公...

彰化1年捕蜂捉蛇8千多件 委外大幅減輕消防員勤務負擔

彰化縣捕蜂捉蛇業務從2018年委外以來，承攬的業者也駕輕就熟，委外比例逐年提高，大大減輕消防人員的勤務負擔，更能專注於救...

南投設5處支援服務據點 為家庭照顧者減壓

南投縣有8000名需要照顧服務的縣民，但納入照顧服務體系僅200多人，絕大多數的家庭照顧者，幾乎都是全年無休照顧身心失能...

議員遷戶口全世界都知道？ 要求中市府查洩個資

台中市議員楊典忠9月1日將戶籍遷到沙鹿，由他的女兒前往辦理，他表示原意是因9月22日前將沙鹿舊宅改自用住宅，稅率比較低。...

7縣市區域治理助攻選總統？ 盧秀燕：中部共好是利民

台中市政府9月23日將舉辦中部7縣市區域治理論壇，民進黨議員楊典忠、何文海今在市議會質詢指出，這場論壇採直播，一天6場次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。