南投禁止中秋社區和戶外烤肉 家戶烤肉也不鼓勵

長榮機師和新北幼兒園接連傳出感染新冠肺炎，讓國內疫情再拉警報，南投縣政府今天也宣布，為了避免群聚風險，中秋節停止社區、公園等戶外場所烤肉，也不鼓勵同住家人烤肉，希望盡量避免群聚，減少不必要風險。

中秋佳節將至，不少民眾準備和親友烤肉賞月，但長榮機師感染新冠肺炎，疫情可能卷土重來，讓過節的好心情蒙上一層陰霾。

南投縣副縣長陳正昇說，為社區防疫安全考量，戶外公共場域包括公園、河濱、社區中庭等一律禁止烤肉活動，也不鼓勵家戶烤肉，同住家人烤肉活動，也請務必做好個人防疫工作，勤洗手，戴口罩，保持社交距離。所有聚會均需遵守指揮中心防疫指引規定辦理。

民眾如有身體不適請務必自行在家休息，勿前往公共場所或人群聚集地區，共同守護社區防疫安全。因Delta疫情變化快速，未來將視疫情變化，再做機動性防疫措施調整。