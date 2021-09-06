台中東海大學旁新庄仔蔗廍區具未來性 議員籲增捷運站

台中市議員林孟令表示，大肚龍井有里長及里民連署反映，希望在新庒仔與蔗廍地區增設捷運站體。交通局長葉昭甫表示，會作微調，兼顧國際街跟遊園路二邊的民眾。

林孟令指出，此區人口數約3萬人，根據非都土地歷年平均人口成長率0.34%推估，至125年的人口數約3萬2886人。

另台中市國土計畫中，指認大肚、龍井區之新庄仔、蔗廍地區為城鄉發展地區第二類之三，將透過新訂或擴大都市計畫方式辦理，面積達587公頃，納入都市計畫後的人口數勢必再增加，工業區創造出就業人口及商業區外來居住人口都須考量，林孟令認為，市府應超前部署，等捷運藍線啓用後，符合當地需求。

交通局長葉昭甫表示， B9站跟遊園路大約距離800公尺，會透過都市計畫來檢討，微調站體，甚至做些連通道，兼顧國際街跟遊園路二邊的民眾，交通局會往這方面努力。

林孟令指出，新庒仔丶蔗廍土地使用分區編定，在建築用地部分，為乙種、丙種、丁種等建築用地，原合法地主擔心像東海里一樣，在原非都市計畫土地使用管制規則，納入都市計畫範圍內後權益會受損。

目前新庄仔、蔗廍地區住宅區用地占整個計畫25%，林孟令建議市府規劃土地使用管制規則應要好好規畫，考量民眾權益。

都發局長黃文彬表示：未來研議相關土管要點條件，會多元思考。

林孟令說地方的發展，都市計畫整體性很重要，畢竟使用這塊土地的還是在地的居民，規畫期程中，除顧問公司外，要提供多元管道，讓居民可以參與意見的提供。