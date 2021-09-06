彰化北斗鎮11日起連3天 發紓困金500元

彰化縣北斗鎮規劃發500元紓困金。鎮公所指出，11日起一連3天，在各里活動中心發放紓困金，無法前往活動中心領取民眾可在11月11日前，持身分證前往鎮公所領取。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，為振興經濟，行政院公布振興五倍券方案，地方也加碼。北斗鎮公所規劃每名鎮民發放新台幣500元紓困金，提案在8月底送交鎮民代表會臨時會通過。

北斗鎮長李玄在先前接受媒體聯訪表示，目前鎮內設籍人口約3萬3000多人，每人發放500元紓困金，總額近1700萬元，加上行政作業費100萬元，預算總額編列1800萬元。

北斗鎮公所今天指出，領取紓困金通知單已分發到各戶，11日起一連3天在各里發放，以戶政事務所列印提供名冊為準。為節省人力，鎮公所呼籲由同戶派1人代領，也就是由住戶填寫委託書、蓋好印章由1人代為領取，未成年的鎮民則由監護人代為領取，發放地點大多為各里的活動中心。

鎮公所說，無法在11日到13日領取紓困金的鎮民，可在11月11日之前，持身分證和印章前往公所領取500元的紓困金。