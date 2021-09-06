彰化北斗鎮11日起連3天 發紓困金500元
彰化縣北斗鎮規劃發500元紓困金。鎮公所指出，11日起一連3天，在各里活動中心發放紓困金，無法前往活動中心領取民眾可在11月11日前，持身分證前往鎮公所領取。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，為振興經濟，行政院公布振興五倍券方案，地方也加碼。北斗鎮公所規劃每名鎮民發放新台幣500元紓困金，提案在8月底送交鎮民代表會臨時會通過。
北斗鎮長李玄在先前接受媒體聯訪表示，目前鎮內設籍人口約3萬3000多人，每人發放500元紓困金，總額近1700萬元，加上行政作業費100萬元，預算總額編列1800萬元。
北斗鎮公所今天指出，領取紓困金通知單已分發到各戶，11日起一連3天在各里發放，以戶政事務所列印提供名冊為準。為節省人力，鎮公所呼籲由同戶派1人代領，也就是由住戶填寫委託書、蓋好印章由1人代為領取，未成年的鎮民則由監護人代為領取，發放地點大多為各里的活動中心。
鎮公所說，無法在11日到13日領取紓困金的鎮民，可在11月11日之前，持身分證和印章前往公所領取500元的紓困金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言