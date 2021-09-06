Delta病毒北部緊張 彰化縣府：中秋勿跨縣市親友烤肉

Delta病毒讓疫情又緊張起來，彰化縣長王惠美今天強調，delta病毒如何演變「都還看無」，大家命要先顧著最重要，最近民眾無論聚餐或準備中秋烤肉都應提高防疫規格，餐廳一定要做好隔板，烤肉最好家人自己烤就好，避免跨縣市大型家族烤肉聚會，今年縣府也不會補助社區相關烤肉活動。

每年中秋前夕家家戶戶到社區到處烤肉香，王惠美提醒民眾，防疫不可放鬆，今年除了同住家人一起烤肉，也禁止於社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所辦烤肉活動。

原本疫情降二級後，民眾聚餐和各社團會長交接等餐會活動也增加，彰化縣衛生局近日也進行稽查發現，有不少餐廳的隔版設置並不符合規定，例如隔板只隔二邊，前方沒有隔板，也沒分菜，還是會有飛沬傳染風險，已進行勸導改進。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，社團聚餐目前防疫規定不得離桌敬酒、敬茶等社交互動，人數限制每一隔間室內80人、室外300人上限，若容納總人數超過應於 7天前提防疫計畫經衛生局核備，餐廳餐桌隔板需兩側及前方均需有隔板，翻桌即清消，且要以個人餐或服務人員分菜後上菜，一個人室內空間至少要有2.25平方公尺、室外要有1平方公尺。 目前防疫規定餐廳餐桌需兩側及前方均需有隔板，翻桌即清消，且要以個人餐或服務人員分菜後上菜。圖／彰化縣府提供 彰化縣衛生局近日也進行稽查發現，有不少餐廳的隔版設置並不符合規定，例如隔板只隔二邊，前方沒有隔板，也沒分菜，還是會有飛沬傳染風險，已進行勸導改進。圖／彰化縣府提供

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