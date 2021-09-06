大肚山百萬株百合世界密度最高 台中市府：加強復育

台中市在龍井區南寮里竹坑山秘境，有大肚山的特有原生植物台灣百合，市議員林孟令指出，大肚山上生態綠地是全世界台灣百合密度與數量最高的棲地，珍貴的自然資源。農業局長蔡精強表示，會加強復育與地方人合作觀摩研習。

林孟令指出，因大肚山陽光充足地勢平緩及冬季大肚溪口強風有助散播，台灣百合種子有很薄的翅，可藉風飄的方式散布得非常遠。大肚山台灣百合超過100萬株，分布在西屯路底、龍井區南寮里、大肚區蔗部里及望高寮一帶，每年到7月盛開，是全國最大的台灣百合生態族群。

林孟令表示，大肚山是台灣百合族群最多的棲地，擁有豐富的自然植物資源，適合發展為環境教育場。台中市農業局與文山社區大學曾合辦「百年好合肚山青種子師資培訓」初階課程，培訓種子師資，投入百合復育及宣導生態保育觀念。

林孟令説，生態保育是長期工作，對整個大肚山特有原生物種復育，要有長期的規劃，農業局應推動且做的更好，以復育為主、培訓為輔，結合在地民眾共同推展。

林孟令認為可委託社區團體、招募志工認養區域。復育成功後，往後也可聯合觀光旅遊局辦理「台灣百合花季的觀光之旅」登山健行、自行車親子逍遙遊等活動，推展「台灣百合」的花季觀光。